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全聯慶祥基金會助弱勢 全台門市化身公益救急窗口

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「全聯物資銀行」透過捐贈實體物資予醫院、身障或婦女安置機構、縣市政府實物銀行等方式來幫助弱勢。圖／全聯福利中心提供
「全聯物資銀行」透過捐贈實體物資予醫院、身障或婦女安置機構、縣市政府實物銀行等方式來幫助弱勢。圖／全聯福利中心提供

15年前，全聯福利中心林敏雄董事長為展現積極推動公益的決心，創立了全聯慶祥基金會。基金會不但屢獲內政部、衛福部評鑑為「優等」，亦兩度榮獲遠見CSR企業社會責任首獎。歷年來全聯挹注在慶祥基金會的金額高達13億1千萬，主要著力於急難救助與物資銀行二大專案，全聯將盈餘投注在公益上，並且高效整合物資捐贈，旨在協助所有的弱勢家庭獲得最即時的援助。

其實早自2014年起全聯慶祥基金會即開始推動「急難救助」專案，協助遭逢急難之弱勢家庭度過困境。全台暨離島共1,066間門市都可以直接受理民眾申請，期望成為在地民眾直接的救援管道，只要是3個月內發生的急難事件，透過基金會專業的社工訪視評估後，將提供一次性的補助金，以及6個月的愛心福利卡（物資補給），現階段全聯也打造了2台行動超市車，行駛在嘉義跟花蓮偏鄉地區，除了滿足偏鄉民眾的購物需求外，也可以接受民眾申請急難救助。希望以全聯企業的溫暖陪伴弱勢民眾走過困境，迄今已幫助3萬5千多個家庭渡過難關。

而「全聯物資銀行」則是透過捐贈實體物資予醫院、身障或婦女安置機構、縣市政府實物銀行等方式來幫助弱勢，受助民眾超過了155萬人次。另外，基金會也發送了近6萬張的愛心福利卡，希望藉此將購物的自主與尊嚴還給弱勢民眾，並減輕社福單位的人力物力及空間的負擔。

慶祥基金會藍毓文董事長常說，要秉持著人溺己溺的精神來做善事，更要將全聯的溫暖送至全台各地。緣此，基金會將更善盡企業社會責任，並結合在地全聯門市提供服務，共同向「公益賣場」目標邁進。全聯在11/27於大安森林公園將舉辦全聯「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，慶祥基金會將在現場擺設急難救助的愛心福利卡闖關遊戲，歡迎民眾踴躍參加活動拿好禮。

全聯全台暨離島共1,066間門市皆可受理民眾申請「全聯急難救助」專案。圖／全聯福利中心提供
全聯全台暨離島共1,066間門市皆可受理民眾申請「全聯急難救助」專案。圖／全聯福利中心提供

愛心 弱勢家庭

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