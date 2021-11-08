快訊

高鐵班次達防疫3級警戒前水準 同步恢復自由座

影／司機困車頭懸空84分鐘 國道匝道驚險救人鏡頭曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
一張圖看懂葡萄熱量及營養。圖／李婉萍提供
一張圖看懂葡萄熱量及營養。圖／李婉萍提供

榮新診所營養師李婉萍表示，最近連去早午餐店，裡頭連沙拉都出現葡萄，辦公室一起吃葡萄，還把葡萄放進冷凍庫裡，做成葡萄冰塊、葡萄冰沙；小小葡萄有各種顏色，營養熱量各不同。

李婉萍表示，葡萄含有多酚類，花青素以及類黃酮，總的說會提升抗氧化力。葡萄外皮紅紅紫紫的，其實葡萄鐵質含量不高，雖然可以提升抗氧化力，對血管保健有幫助，血液循環變好，進而讓皮膚好、氣色佳，但並不是含有鐵質的關係。

她表示，想要皮膚好吃黑皮葡萄，高血壓吃紫皮，減重可選綠皮，如果對皮膚狀態特別在意，可以吃黑皮葡萄，有較高含量的維生素E，幫助修護皮膚，讓人更光采動人。葡萄的最初代表色紫色，紫皮葡萄熱量最高，但鉀離子也高，所以如果有高血壓，紫皮葡萄就會是個好選擇。

而綠皮葡萄則是熱量最低者，還同時是葡萄裡維生素A含量最高的。維生素A對眼睛好，還能協助修復黏膜組織。常感冒、有過敏體質的人，飯後水果就來點綠皮葡萄，至於家喻戶曉的台灣在地王者巨峰葡萄，不但有以上營養素，還有獨特的風味。碩大的果肉，甘甜中帶點微酸，提升了口味的層次，也不容易膩。

李婉萍說，葡萄外面有一層白白的粉狀，有人會覺得髒髒的，但那其實是「果粉」。果粉能保護果實、防止水份散失，延長保存期限。優質葡萄會呈現果粒飽滿、大小適中，果粉分布均勻，提起時很牢固少有落果。果皮顏色深者，往往香氣足夠、成熟也會甜。吃葡萄時記得用剪刀剪，不要用拔的。因為用拔的會造成一個洞，比較容易腐爛，從果梗處剪下會更佳。

她表示，「吃葡萄不吐葡萄皮」是真的，水果的果皮，像是葡萄皮和葡萄籽，大多對環境生態是友善的。大自然會自成一個循環，皮和籽當廢棄物時皆可做為天然堆肥。對外在環境好，即使被吃下肚也對人體也是環保。因為葡萄表面有天然果粉，含的花青素含量比較高，同時也有膳食纖維，而葡萄籽也是由纖維組成。不小心吃下去不用擔心會變成葡萄樹，會在腸道增加益生菌，幫助腸道蠕動。

高血壓 感冒

延伸閱讀

持振興、農遊、客庄券 體驗新社葡萄樹下浪漫餐桌

台中5大「農村旅遊路線」升級任你遊！走農場、採葡萄，讓食材直送餐桌

美「限鹽指南」盼減鈉12% 我專家：落實飲食教育為重

有片！別再亂聽謠言了 睡覺迷信大解析！

相關新聞

感性築夢理性經營 「好初早餐」開「不連鎖的連鎖店」

早餐是生活中重要的一環，一頓令人滿足的豐富早餐，是不少人開啟戰鬥模式的起始式。

鄭明典「被雨聲叫醒」氣象局針對這些地區發布大雨特報

入秋最強冷空氣來了，由於鋒面通過東北季風增強，北台灣降雨明顯，中央氣象局局長鄭明典清早「被雨聲叫醒」，他表示，鋒面通過北...

入秋最強冷空氣報到 周四五最低13度

入秋最強一波冷空氣報到。中央氣象局表示，東北季風今起影響台灣且愈晚愈冷，北台灣氣溫將如「溜滑梯」從廿四度一路掉到十六度，...

金星合月今明登場 把握日落後約2小時

當金星和月球的赤經經度相同時稱為「金星合月」。台北市立天文館表示，11月8日下午13時21分正值金星合月，地心所見金星位...

國旅回溫人力難歸隊 遊覽車業面臨「有車沒人」困局

疫情緩解，加上五倍券、國旅券助攻，掀起一股國內旅遊熱，遊覽車需求增加，卻因疫情期間，司機大量轉行，正面臨「有車沒司機」困...

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

榮新診所營養師李婉萍表示，最近連去早午餐店，裡頭連沙拉都出現葡萄，辦公室一起吃葡萄，還把葡萄放進冷凍庫裡，做成葡萄冰塊、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。