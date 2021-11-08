誘人天菜激情溢出螢幕！15大必看超夯BL泰腐劇來了

腐到椎心刺骨、腐到走火入魔！

近年來「BL腐劇」開始大量出現在各大追劇平台，收獲不少死忠的腐女粉絲。其中泰國完全就是拍攝BL劇的專家，題材從夢幻、青春洋溢、相愛相殺到男男霸總一應俱全，再加上標配的高顏值選角，色香味俱全也讓泰腐BL劇成為一種品牌，火速熱爆亞洲，讓人一入坑就無法回頭。

DailyView網路溫度計就要來介紹根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出2020年、2021年推出的泰腐劇中，網路討論度最高的15部精品～小編挑選了十部來介紹，看看制霸腐女世界的泰腐劇，有哪些讓人目不轉睛的魅力吧！

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第15名：《程法攻略》

雖然《程法攻略》的主CP造型一度拉垮不少期待值，甚至有些人初看是一臉懵，被演員的普通顏值給嚇了一跳，畢竟很多人看劇都抱持著「顏狗」之心，就想看長得好看的人談戀愛嘛～

但最後，網友卻被他們細膩的演技和劇情給征服，甚至給予「越看越香」的高度評價，因此，有許多劇粉互相提點，千萬別被第一集的顏值落差勸退，以免錯過了這麼一部好劇。

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第14名：《齒輪之愛》

又名《學長的愛情攻心計》，由六位泰國高顏值流量小生主演，故事背景起源於青澀校園．劇中共有三對CP，「酷帥CP」 Gun和Bar、「甜萌CP」Neur和Pra-Ram、「高顏值CP」Mark和Wee，每對有不同的故事，六人之間還有讓人心癢躁動的特殊關係。

這部最大的看點就是每個演員都是高級臉蛋，劇情安排相當吸睛，既唯美又甜蜜，男男CP感強大，算是泰腐劇的經典之作。

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第13名：《亡者之謎》

這部劇的主演是泰國娛樂圈的當紅炸子雞「KK夫夫」，同時也是兩人的第四次合作，顏值超高的CP加上懸疑題材，不只被封為「泰國懸腐標誌牌」！

這對CP在劇中已不是小情愛的朋友變戀人那種套路，跳脫青春校園的背景來到成人社會，多了更多的慾望和現實，進度開turbo，身份是從「敵我變伴侶」，在第一集就開親，根本不認識就發展感情線，更讓人好奇接下來的尺度。

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第12名：《我的兄弟情人2》

《我的兄弟情人2》是《我的兄弟情人》的續集，主要講述五年後的的故事，第二季中，Bank發現Golf其實還活着，但五年間發生太多事，兩人之間也累積許多的疑問與埋怨，一往情深的兩人能否再續前緣也是第二季的看點之一。

不過，第二季的評價和質感卻被苦苦等候多年的粉絲們吐槽，不只妝容打光有問題，運鏡、劇情、邏輯、剪輯都讓人匪夷所思，只能說續集開拍不難，難的是怎麼讓劇迷滿意啊！

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第10名：《戀愛無名氏2》

改編自真人真事的《戀愛無名氏》，是亞洲首部台泰合製泰腐BL劇。第二季James和Ait開始交往，兩人的禁忌戀情加溫，吻戲床戲加碼放送，兩人欲罷不能大戰好幾回合，看得觀眾臉紅心跳。

另外，Bas與Marco的距離雖然更近，但Bas還是飽受性騷事件的創傷陰影，台灣演員張誠佑也在劇中擔任男一，無限灑糖灑狗糧，小夥伴們還是趕快看起來吧！

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第5名：《你是我的氧氣》

《你是我的氧氣》是一部光是看顏值就讓人想追的泰腐劇，一看劇名，便知這部走的是讓人無法好好呼吸的甜膩戀愛，完全不按常理出牌的節奏風格，因為一杯熱牛奶而一見鐘情的雙向暗戀，進而互相拯救了彼此。

劇中三對CP確定彼此的心意走在一起，那幾個高能瞬間讓粉絲招架不能～男主角Solo不笑的時候，完全就是高冷男，但笑起來卻直擊人心，讓不少腐女當場安詳去世（膜拜）。

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第4名：《與愛同居2：七年之愛》

《與愛同居2》的整體風格依舊延續上一季的18禁路線，男男CP從室友變成情侶，第一集的浴室play，馬上就先讓死忠粉絲鼻血直流，完全不辜負大家的期待。

劇中兩人相戀七年，在第二季的各種激情沒少過，不僅有讓人手腳蜷曲的事後吻胸，連在廚房做蛋糕，也做得「有聲有色」，滿屏的情侶恩愛畫面更是掀起網路暴動，喜歡這一味的孩子們千萬走過路過不要錯過。

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第3名：《以你的心詮釋我的愛》

描述兩個青梅竹馬的男孩，在普吉島上共譜的愛情故事．從相知相惜到因誤會分開，把對方視為仇人卻又重新走在一起，充滿矛盾衝突的愛情，簡直是劇迷最愛的套路啊！

腳本設定和劇情安排都相當細膩，演員之間充滿化學反應的互動，搭配美麗到不行的普吉島風景，既唯美又有情懷，質感破表被網友喻為泰劇BL經典之作，兩名男主角也藉此都獲得了獎項。

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第2名：《千星傳說》

《千星傳說》的角色設定是霸道男與帥氣校草的戀愛故事，有心臟病的男主Tian，接受車禍過世女老師的心臟移植重獲新生，因此來到山上教書，並邂逅了護林員Phupha，一冷一熱的相遇，兩人開始親近產生好感，就這樣愛火一燒無法收拾。

浪漫的劇情獲得觀眾好評，主角在充滿危險的地區，相約一起數一千顆星星的承諾，這部的選角顏值超級青春，完全就是讓人賞心悅目的等級啊！

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第1名：《假偶天成》

《假偶天成》（又名：只因我們天生一對）可說是近年最火的一檔BL泰劇，雖然劇情很俗套的在講兩個被迫假扮情侶的帥哥，不小心暗生情愫「直掰彎」的故事，但這對男男CP的感情線發展迅速，播出不到五集就糖份超標，讓觀眾嗑糖嗑得不亦樂乎。

這部劇的顏值甚至被網友盛讚「觸及泰國耽美劇天花板」，更有許多恥度極高又羞怯滿點像是「再這樣看我，信不信我把你親暈到地上」、「你喝醉了嗎？喝醉了我就可以摸你胸了」、「你去追別的女生，我就成小三了」的虎狼之詞，天啊～馬上打開追起來了吧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月03日至2021年11月02日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020、2021年BL泰腐劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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