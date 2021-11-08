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鄭明典「被雨聲叫醒」氣象局針對這些地區發布大雨特報

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
由於鋒面通過東北季風增強，北台灣降雨明顯，中央氣象局局長鄭明典清早「被雨聲叫醒」，他表示，鋒面通過北台灣，今溫度梯度很明顯。截圖自鄭明典臉書
由於鋒面通過東北季風增強，北台灣降雨明顯，中央氣象局局長鄭明典清早「被雨聲叫醒」，他表示，鋒面通過北台灣，今溫度梯度很明顯。截圖自鄭明典臉書

入秋最強冷空氣來了，由於鋒面通過東北季風增強，北台灣降雨明顯，中央氣象局局長鄭明典清早「被雨聲叫醒」，他表示，鋒面通過北台灣，今溫度梯度很明顯。

中央氣象局表示，受到鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，今(8)日基隆北海岸及苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，請民眾留意。

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚較涼；北台灣北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。。

氣象局表是，明(９)日東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今日基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪，明日東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易沿海亦有長浪發生的機率，請注意。

氣象局 鄭明典 大雨特報

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