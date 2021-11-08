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入秋最強冷空氣來了！吳德榮：苗栗以北濕冷 明漸轉乾冷

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入秋最強冷空氣來了！吳德榮：苗栗以北濕冷明漸轉乾冷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
北部海面、台灣海峽北部降水回波逐漸增多。截圖自中央氣象局
北部海面、台灣海峽北部降水回波逐漸增多。截圖自中央氣象局

入秋最強冷空氣今天南下，北台氣溫遽降，苗栗以北轉濕冷；北、東有雨，中南部仍為多雲時晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地區氣溫：北部上午仍有20度，今晚驟降至14度，中部15至28度；南部17至30度，東部15至28度。明天(9日)水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨的機率；平地最低氣溫將降至13、14度左右。由於水氣與氣溫條件配合不佳，高山初雪的機率偏低。

他表示，今晨1：10冷空氣前緣已通過彭佳嶼，正逐漸南下中，今天最低氣溫尚未出現。今晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，華南中層雲系東移，迎風面低層雲亦逐漸增多。4：30雷達回波合成圖顯示，北部海面、台灣海峽北部降水回波逐漸增多。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週三、四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷；清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」(台北市氣象局≦14度)？還需持續觀察。

他表示，周五(12日)白天起至周六(13日)，冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，北部雲量略增、中南部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。下週(14)日轉東南風，氣溫續升，西半部晴朗穩定，白天舒適微熱，各地早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今日基隆北海岸、東北部、東部及馬祖沿海易有長浪發生，目前馬祖已觀測到１．５米左右的浪高，請民眾注意。

氣象局 吳德榮 北市

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