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COP26淨零城市行動論壇 台灣與愛丁堡交流

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
COP26正在英國格拉斯哥舉辦，環保署在當地時間6日上午10時舉辦「邁向淨零轉型城市行動論壇」。圖／環保署提供
COP26正在英國格拉斯哥舉辦，環保署在當地時間6日上午10時舉辦「邁向淨零轉型城市行動論壇」。圖／環保署提供

COP26正在英國格拉斯哥舉辦，環保署在當地時間6日上午10時舉辦「邁向淨零轉型城市行動論壇」，邀請愛丁堡市議會副議長Cammy Day、全球環境戰略研究所及我國六都代表，以實體及線上方式進行交流，希望台灣與全球共同攜手邁向淨零。

環保署表示，國際能源總署2021年出版的報告指出，全球有50%以上人口居住在城市，且其溫室氣體排放約占全球年排放量的70%，城市在實踐淨零目標扮演極為關鍵的角色。

論壇由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫擔任主持人，他表示，台灣城市積極推動減碳作為是我國邁向淨零的根基，在追求淨零的道路上，沒有城市或國家可以被排除在外，藉由論壇交流，將台灣城市淨零轉型推動的成果展現於國際舞台，同時促進城市間的良性競爭，為我國推動城市淨零奠定基礎。

Cammy Day表示，蘇格蘭將近97%的電力供應仰賴再生能源，其中愛丁堡是蘇格蘭對抗氣候變遷的重要基地，現階段已完成減少66%的碳排放，並藉由綠色加速計加速對於氣候變遷行動的投資，承諾投入超過700萬英鎊發展低碳運輸交通工具，並投資25萬英鎊擴充設置議會電動車充電樁，愛丁堡市會持續努力達成碳中和的目標。

環保署副署長沈志修表示，氣候變遷是當代最重要議題之一，國際間已有超過120個國家呼應在2050年前達到淨零排放，台灣也在10月21日預告的溫管法修正草案，納入淨零排放目標，並強化相關減量對策工具；在行政院統籌下，成立「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈，進行淨零排放路徑評估及藍圖規畫，找出最符合台灣推動永續發展的氣候治理路徑。

氣候變遷 環保署 行政院

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