一張圖看天氣！入秋最強冷空氣全台有感 兩階段變天曝光

入秋最強冷空氣報到，中央氣象局預報，未來一周氣溫將溜滑梯、明顯降溫，預計周末才漸漸回升；整體而言周一、周二全台有感降溫，且中、北、宜花雲量多整天偏涼，周三至周五全台有感乾冷、清晨更有寒意，但日夜溫差大。

氣象局表示，明天凌晨起，東北季風帶來的冷空氣勢力開始影響台灣，北、中、東部白天率先感受明顯的冷秋，南部將於周一晚間有感。周一鋒面通過帶來水氣、周二雨緩但雲量仍多，中部以北及宜蘭花蓮不僅清晨冷，而且白天也很涼，南部由於雲量少，夜間清晨較有涼意、晚間和白天的溫差大。

周三至五冷空氣持續影響，可是漸轉乾燥，各地雖仍然感受冷意，但轉為乾冷。由於水氣減少，中午升溫較為明顯、溫差感加大，各地要特別注意日夜溫差。