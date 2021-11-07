國旅回溫人力難歸隊 遊覽車業面臨「有車沒人」困局

疫情緩解，加上五倍券、國旅券助攻，掀起一股國內旅遊熱，遊覽車需求增加，卻因疫情期間，司機大量轉行，正面臨「有車沒司機」困境。一名已轉行的遊覽車司機說，有被昔日老闆找回去上班，擔心疫情死灰復燃，決定繼續開貨車顧生計較穩。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良說，旅行業堪稱是「疫情海嘯第一排」受創者，高雄原本約有500家各類規模旅行社，不敵疫情衝擊，陸續有30多家退場，現有475家。吳表示，隨疫情好轉，用餐限制放寬，各場所陸續開放，旅遊人潮漸漸復甦，散客出遊潮10月初慢慢加溫，團體旅遊在10月底、11月初開始爆大量。

吳盈良說，疫情對旅遊市場帶來翻天覆地改變，旅行業老闆、員工都苦，許多導遊、領隊考量生計轉行，旅行業流失許多好人才。雖然近期有國旅團可帶，還是很難恢復到帶國外團收入、營收，對旅行社經營者來說，先求有動就好，最怕市場呈現一灘死水。

吳指出，國旅正夯，團體出遊必備的遊覽車業也很有感，疫情期間，不少遊覽車司機轉行改開貨車，疫情過後很難讓人力立即歸隊，出現「有車沒司機」窘境。

高雄市遊覽車客運商業同業公會理事長林士勛說，高雄約有100家遊覽車行、1300輛遊覽車，疫情期間，各家生意降到谷底，有不少遊覽車司機離職，以他經營的「春天巴士」來說，原有40名司機，疫情期約有15人轉行，改開聯結車、貨車等，最近學生校外教學、社區旅遊復甦，生意上門，人力需求增加，確實面臨司機調度困難，正持續招募人手。林士勛直言，許多離開的司機不太願意再回到遊覽車業，擔心疫情又起，會再度面臨收入斷炊困境。

高雄國賓、漢來飯店周六住房率分別衝上9成、8成滿，也接到不少春節訂房電話，各餐廳也人潮洶湧。旗后商圈發展協會理事長陳昱宏，近期旗津商圈遊覽車、遊客增多，整體來說「假日2天生意量高於平日5天」，人力問題也讓業者頭痛，陳昱宏經營的「鴨角活海鮮」疫情期部分員工離職，近來假日用餐時段座無虛席，和平日生意量落差大，先以假日加派工讀生方式因應。

高雄市餐飲職業工會榮譽理事長林茂林表示，雖說疫情稍緩，管制慢慢放寬，但餐飲業生意大概只恢復到一半，疫情警報沒完全解除，業者也不會急著恢復原先規模人力，尤其結婚是要看日子的，宴會市場沒有恢復那麼快，餐廳還是觀望得多。漢來美食行銷企劃部副總吳若寧說，疫情嚴峻時，維持不要裁員，但工讀生、實習生有受到影響，疫情慢慢解封，生意恢復約8成，人力方面還不成問題。

高雄市觀光局攜手高雄市旅行商業同業公會、全國各旅行社，凡向旅行社購買高雄遊程滿500元，要用五倍券、國旅費付款，就能獲得100元高雄券，每人最多兌換200元高雄券。高雄市觀光局預估，首波到年底前預計帶進11萬人次旅客到高雄，效益可觀。