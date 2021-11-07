中醫長照居家醫療 線上地圖、專線助媒合服務

台灣面對高齡化挑戰，長照需求增加，中醫師全聯會推動中醫長照居家醫療服務，今天起推出「中醫地圖」，以利有需求者聯繫服務團隊，或由專線協助媒合，讓專業中醫治療帶入居家。

中醫師全聯會今天舉行「中醫長照居家醫療，中醫師到你家」記者會，理事長柯富揚表示，中醫藥能有效舒緩各類疾病所帶來的負面因子，不僅使人體常保健康，更可有效改善失智症、慢性病等棘手問題，中醫可從個人、居家、社區至住宿式照顧等提供多元連續性醫療服務。

據中醫師全聯會統計，中醫社區醫療及長期照顧服務網絡計畫從2019年開始執行至今，2021年7月全台已有1005人接受中醫長照居家服務。北區主持人、開業中醫師何紹彰表示，中醫師將專業醫療帶入居家，結合長期照顧管理中心資源進行媒合機制，目前以家屬申請為多。

中國附醫副院長、中醫師賴榮年表示，若民眾需要中醫居家服務，可至中醫長期照顧醫療資訊網（https://cmmap.wezoomtek.com/）「中醫地圖」，尋找中醫居家醫療照護診所或居家醫療照護整合性照護團隊服務名單，中醫地圖今天起開啟線上查詢功能，合作院所名單會陸續上線，今年底前完成收集。

柯富揚說明，中醫長照居家醫療收案條件，包含脊椎損傷、腦損傷等就醫不便的民眾、安寧治療或重大傷病患者，歡迎有需求的民眾透過電話聯繫各區醫師評估，或撥打專線由專人協助安排媒合服務院所，服務收費標準比照西醫居家醫療，免付醫療費，但交通費需要民眾自付。

柯富揚表示，明年起進入中醫將進入長照機構，發展中醫日間照護及社區健康養生巡迴診療等機制，規劃將具中醫特色的養護服務納入長期照顧保險，如藥浴、薰洗、灸法、中醫飲食宜忌衛教、經絡穴位按壓、藥膳食療衛教、體質調理等內容，讓失能者能有選擇更多元且全面的照顧方式。