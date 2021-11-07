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傳說中隧道鏡面倒影成真 三貂嶺自行車道明年初試營運

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
新北市三貂嶺自行車道明年初試營運，市議員林裔綺辦理會勘後，要求市府做好配套方案，避免衍生環境和交通問題。圖／取自林裔綺臉書
新北市三貂嶺自行車道明年初試營運，市議員林裔綺辦理會勘後，要求市府做好配套方案，避免衍生環境和交通問題。圖／取自林裔綺臉書

新北市工務局把台鐵舊宜蘭線三貂嶺到牡丹間鐵軌改造成自行車道，三瓜子隧道西口鏡面設計美景迷人。新北市議員林裔綺今天說，自行車道設計很棒，但停車空間、自行車租借等配套仍未定案，令人擔憂。工務局表示，相關配套方案會在明年1月試營運前完成，再收集使用者意見微調，讓遊客體驗三貂嶺不同風情。

台鐵舊宜蘭線1922年啟用，新三貂嶺隧道1985年通車後，瑞芳三貂嶺到雙溪牡丹間的舊線停用，後由新北市登錄為歷史建築。

市府前年運用前瞻基礎建設補助經費，發包將這段鐵軌改造成自行車道。以牡丹車站為起點，穿越舊三貂嶺隧道、三瓜子隧道到三貂嶺，總長3.19公里。新北市長侯友宜今年3月間視察工地時，工務局簡報三瓜子隧道西口利用水流製造鏡面，呈現倒影美景設計曝光成為話題。

林裔綺說，雙溪、牡丹地方民眾期待三貂嶺自行車道帶來觀光商機，但配套不足令人憂心。日前辦理會勘後，提出周邊危險或狹窄路段待改善、自行車租借站設置、自行車指引標示、規畫停車空間、景觀改善和加強路線指引等細節，希望相關單位做好規畫，以免遊客湧進時衍生環境、交通和停車問題。

林裔綺表示，市府提出預約才能入場、A站借車B站還、單向行車、鼓勵遊客搭火車出遊等方案，她尊重市府專業規畫，但也請市府兼顧地方心聲，如整建雙溪到牡丹間車道，引導遊客在雙溪站下車，做為遊程的起點，發揮更大的觀光效益。

工務局表示，三貂嶺自行車道工程年底完工，明年初試營運。這段也屬青春山海線一環，失落已久隧道終將開通，方便更多愛好大自然民眾尋幽訪勝。交通局、觀光局和雙溪區公所等單位已在討論營運方案，這條路線定位自行車環保輕旅行，所以不鼓勵民眾開車過去，建議儘量搭乘火車造訪。

新北市三貂嶺自行車道明年初試營運，市議員林裔綺辦理會勘後，要求市府做好配套方案，避免衍生環境和交通問題。圖／取自林裔綺臉書
新北市三貂嶺自行車道明年初試營運，市議員林裔綺辦理會勘後，要求市府做好配套方案，避免衍生環境和交通問題。圖／取自林裔綺臉書
新北市三貂嶺自行車道明年初試營運，市議員林裔綺辦理會勘後，要求市府做好配套方案，避免衍生環境和交通問題。圖／取自林裔綺臉書
新北市三貂嶺自行車道明年初試營運，市議員林裔綺辦理會勘後，要求市府做好配套方案，避免衍生環境和交通問題。圖／取自林裔綺臉書
台鐵舊宜蘭線鐵軌改造成自行車道，三瓜子隧道西口利用水流營造鏡面，呈現倒影美景。本報資料照片
台鐵舊宜蘭線鐵軌改造成自行車道，三瓜子隧道西口利用水流營造鏡面，呈現倒影美景。本報資料照片

自行車 車道

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