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癌症治療後嘴痛難耐 北醫專家：誤信這些偏方恐加重

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
北醫大口腔衛生學系主任周幸華（左）示範口腔濕潤與刷牙清潔的策略，右為口腔癌病友詹先生。記者邱宜君／攝影
北醫大口腔衛生學系主任周幸華（左）示範口腔濕潤與刷牙清潔的策略，右為口腔癌病友詹先生。記者邱宜君／攝影

詹先生39歲那年因左側智齒附近不舒服，在北醫確診口腔癌第二期並接受手術切除和重建，雖幸運不需做化療，術後復健和照護仍他天天痛到飆淚。在醫療團隊的指導下，詹先生從海棉棒、漱口水開始耐心清潔，每天仔細刷牙六到八次、每天一小時訓練開嘴及咬合力，按部就班貫徹一年多，並未發生口腔併發症。

北醫大附醫牙科部主任吳家佑表示，疫情導致患者延誤就醫，不少一、二期口腔癌患者等解封才來，結果三、四期才確診者從50%增加到70至80%，除了手術也要放療，每個人放療後都有口腔併發症。然而。很多人出院後疏於保持口腔濕潤清潔，或是誤信鹽水、茶水、含酒精漱口水等偏方、以為用硬毛牙刷才能清潔，過度刺激讓脆弱的口腔粘膜更慢癒合，反而更痛、痛更久。

北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，每10個癌症病人當中就有4個人，在化放療後飽受口腔併發症之苦；接受幹細胞移植的血癌病人、接受放療的頭頸患者，口腔併發症發生率更高達80%到100%。口腔癌等頭頸癌患者手術後有傷疤、放療讓大片黏膜受損導致劇痛，連張嘴都像酷刑。

吳家佑表示，口腔健康的介入，必須從癌症治療前、治療中，一路延伸到治療後。治療前要徹底檢查，把既有的齲齒、牙周病治療好。治療過程中即便疼痛、口乾，也要繼續維持口腔濕潤和清潔；否則，乾燥又多細菌的口腔會加重齲齒、牙周病、細菌性肺炎、住院死亡率，也可能因需要牙科處置而中斷治療。每段治療結束後，還要過差不多兩周，口腔才能完全恢復。

周幸華說，癌症患者需要正確的口腔照護，除提升口腔舒適感、降低併發症嚴重度，也有助全人健康恢復。初期先強調口腔濕潤的策略，待可以刷牙，就要開始強調清潔的策略；患者也應積極做口腔與頭頸部的運動，確保口腔說話、咀嚼、吞嚥等相關的肌肉機能不會退化。

北醫大附醫持續向日本口腔健康專家取經，今召開跨國研討會。日本大田洋二郎的研究顯示，頭頸部晚期癌患者若能接受口腔照護，術後口腔併發症發生率可從64%降至16%；日本曽我義彦的研究則顯示，造血幹細胞移植中的患者若有接受口腔照護，口腔黏膜炎發病率及重症率都大幅下降。

東京醫科齒科大學大學院教授、牙醫師樺沢勇司指出，有口腔衛生師介入的住院病人，口腔健康、咀嚼吞嚥、營養都改善，顯著減少吸入性肺炎發生率和死亡率，病人可以提早出院回家，生活自理能力也更好。

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