長者不方便出門就醫？ 中醫推到府把脈、針灸

政府積極推動長照，中醫也成為長期照護的一環。中醫師公會理事長柯富揚表示，中醫近年也培育具居家醫療認證的中醫師，到府進行居家醫療的業務，也成立中醫長期照顧服務資訊網，不方便出門就醫的民眾，可上網透過「中醫地圖」尋找離家最近的中醫診所，或利用專線申請相關服務。

柯富揚表示，人口老化所帶來不少醫療衝擊，包括龐大醫療支出、不當用藥和住院風險增高等風險。我國高齡者門診醫療使用年平均就診次數為26.7次，且有多重使用藥物上的問題。而近年統計高齡人口年平均住院次數為0.38次，為65歲以下民眾住院風險之三倍，而常見住院診斷病症計有肺炎、癌症相關治療、泌尿道感染、腦血管疾病、心血管疾病等。

柯富揚說，中醫在長照方面可透過中藥、針灸、拔罐、推拿等介入，改善中重度失能者的症狀，包括失智症行為改善、中風病患的行動、褥瘡傷口癒合等。

而中醫近年積極參與長照的照護，除過去到長照機構義診，或是在長照C據點（巷弄長照站）運用中醫給予衛教、辦理預防講座外，也培育具居家醫療認證的中醫師，到府進行居家醫療的業務。

中國附醫副院長、中醫師賴榮年表示，以中區為例，今年的中醫居家醫療已服務超過2000人、東區超過1000人，全國估計已服務超過6000人。不過目前仍然很多民眾並不知道中醫有居家醫療服務，因此希望有更多民眾了解。

賴榮年表示，中醫居家醫療服務的申請資格，除了原先符合西醫居家診療者外，病患出院時如有需求，也可透過出院準備中心或各縣市衛生局、居服中心轉介。