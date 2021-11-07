快訊

故宮名畫「谿山行旅」真是范寬簽名？劉墉3點推斷是偽簽

潛艦國造採購交涉驚魂 高人指點藉風電掩護關鍵技術進口台灣

「崩落的野生物天堂」展覽 一窺婆羅洲熱帶雨林奧秘

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
龍腦香森林。圖／荒野保護協會專員沈競辰提供
龍腦香森林。圖／荒野保護協會專員沈競辰提供

世界第三大島、位於東南亞的婆羅洲有大面積熱帶雨林，但近年遭到大面積砍伐，不少居民開始致力於保育工作，荒野保護協會、砂拉越荒野保護協會等團體舉辦婆羅洲雨林展「崩落的野生物天堂」，希望介紹熱帶雨林文化，並向國人推廣保育觀念。

熱帶雨林是陸地上生物多樣性最豐富的地區，被稱為「地球之肺」，其中婆羅洲熱帶雨林有豐富生物多樣性，包括神山、石灰岩洞、大花草、竹節蟲、鳥翼蝶、豬籠草等，「夢幻物種」多不勝數，如同野生動植物的天堂。

1970年到1990年是婆羅洲伐木的高峰期，婆羅洲有大面積的熱帶雨林，近年更是大面積遭砍伐。砂拉越州境內原本擁有高達90%的天然森林，雖然天然林覆蓋率仍然有60%，但是大部份都已歷經多輪伐木，如今的原始熱帶雨林只剩下不到 10%，而最具生物多樣性的原始低海拔混合龍腦香林的面積，在沙巴只剩不到1%， 在砂拉越估計不到7%。

經過兩年半的籌畫，中華民國荒野保護協會、台東大學南島文化中心、砂拉越荒野保護協會、沙巴荒野保護協會共同合作在集集的特有生物研究保育中心舉辦婆羅洲雨林展一「崩落的野生物天堂」，希望將熱帶雨林介紹給大眾，並加深各界保育觀念。

「崩落的野生物天堂」展覽經專家撰稿審訂，陳列數十位攝影家作品，製作嚴謹，展覽地點在南投縣集集鎮民生東路1號，特有生物研究保育中心的保育教育館B1特展室，展覽時間至111年11月30日。

集集 東南亞

延伸閱讀

小琉球3處潮間帶生物數量銳減8成 生態學者憂心

影／驚喜！珍稀保育「爺蟬」棲地 麝香貓帶寶寶出遊動物趴

相約疫後一起暢遊！ ITF旅展馬來西亞館「限量福袋」 價值2500只賣300元

茄萣濕地迎雁鴨 罕客白額雁保育成果添一筆

相關新聞

楓紅了！杉林溪山林變色美炸 奧萬大再等等

時序入秋，又到賞楓季節，南投縣杉林溪森林遊樂區進入第一波楓葉早紅，水杉林也轉為金黃色，進入最佳遊賞期；奧萬大森林遊樂區今...

冷空氣明發威愈晚愈冷！ 最低溫13度、追雪可遇不可求

中央氣象局表示，東北季風將於明天開始影響台灣，北台灣明天凌晨為最高溫，之後愈晚愈冷、氣溫如「溜滑梯」一路往下掉，冷空氣周...

小琉球3處潮間帶生物數量銳減8成 生態學者憂心

屏東縣琉球鄉是遊客熱門觀光地區，去年因疫情環境得以養息；隨疫情趨緩國旅大爆發，環境負荷量大增，加上今年7月大豪雨，海水急...

身上的痣若有這5種變化 醫師：趕快就醫提防癌化

一名50多歲男性最近突然摸到臀部有顆黑痣，就醫偵斷辨別雖然尚無害，但他仍選擇接受除痣手術，以放心避免癌化。台中榮總皮膚科...

新冠肺炎藥物陸續研發成功 有助舒緩民眾緊張心情

為讓新冠肺炎獲得治療，各國藥廠無不積極研發治療藥物。輝瑞藥廠最新研發新冠口服藥初步試驗結果，可降低重症與死亡風險89%，...

天氣變冷！頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

50多歲婦人不明原因反覆出現眼前暗濛不清、頭暈欲昏倒不舒服等不適，經就醫診治，發現是頸部動脈內壁增厚，造成血管內部管徑嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。