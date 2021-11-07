「崩落的野生物天堂」展覽 一窺婆羅洲熱帶雨林奧秘

世界第三大島、位於東南亞的婆羅洲有大面積熱帶雨林，但近年遭到大面積砍伐，不少居民開始致力於保育工作，荒野保護協會、砂拉越荒野保護協會等團體舉辦婆羅洲雨林展「崩落的野生物天堂」，希望介紹熱帶雨林文化，並向國人推廣保育觀念。

熱帶雨林是陸地上生物多樣性最豐富的地區，被稱為「地球之肺」，其中婆羅洲熱帶雨林有豐富生物多樣性，包括神山、石灰岩洞、大花草、竹節蟲、鳥翼蝶、豬籠草等，「夢幻物種」多不勝數，如同野生動植物的天堂。

1970年到1990年是婆羅洲伐木的高峰期，婆羅洲有大面積的熱帶雨林，近年更是大面積遭砍伐。砂拉越州境內原本擁有高達90%的天然森林，雖然天然林覆蓋率仍然有60%，但是大部份都已歷經多輪伐木，如今的原始熱帶雨林只剩下不到 10%，而最具生物多樣性的原始低海拔混合龍腦香林的面積，在沙巴只剩不到1%， 在砂拉越估計不到7%。

經過兩年半的籌畫，中華民國荒野保護協會、台東大學南島文化中心、砂拉越荒野保護協會、沙巴荒野保護協會共同合作在集集的特有生物研究保育中心舉辦婆羅洲雨林展一「崩落的野生物天堂」，希望將熱帶雨林介紹給大眾，並加深各界保育觀念。

「崩落的野生物天堂」展覽經專家撰稿審訂，陳列數十位攝影家作品，製作嚴謹，展覽地點在南投縣集集鎮民生東路1號，特有生物研究保育中心的保育教育館B1特展室，展覽時間至111年11月30日。