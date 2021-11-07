楓紅了！杉林溪山林變色美炸 奧萬大再等等

時序入秋，又到賞楓季節，南投縣杉林溪森林遊樂區進入第一波楓葉早紅，水杉林也轉為金黃色，進入最佳遊賞期；奧萬大森林遊樂區今年因氣候先乾後熱，楓紅狀況不如以往，園區僅黃金楓轉黃，極少數楓香漸變黃橘，想賞楓紅得再等等。

杉林溪森林遊樂區指出，園區內廣植青楓、紫葉槭、楓香等楓種達4千多棵，每年10月下旬陸續轉紅，並進入楓紅時節，而今年因當地日夜溫差大，園區內紫葉槭一進入11月就迅速轉為鮮紅色，搶先成為國內第一個賞楓景區。

此外，杉林溪園區內達800棵黃金水杉和大小銀杏130棵也隨氣溫下降，入夜氣候明顯變涼，隨紫葉槭轉紅，同步換上金黃色衣裳，倚湖傍水，偶與部分楓紅相互映襯，也吸引不少民眾搶拍，捕捉最美這秋季時分特有的浪漫美景。

仁愛鄉奧萬大森林遊樂區也因入秋季後漸涼，近期遊客瘋狂詢問楓紅現況，但當地受今年氣候先乾後熱影響，園區內變色植物換裝狀況不如以往，目前僅入園收費站右側一排黃金楓已轉黃，及賞楓平台極少數楓香變黃橘色，楓紅還要再等等。

奧萬大森林遊樂區表示，賞楓平台的楓香通常在9月底起就會陸續由綠逐漸轉成黃橘色，是園區最早變色的區域，未料今年因氣候先乾後熱，水分少、氣溫高，變色狀況不如以往，但氣象預告下周轉為濕冷，就盼低溫和水氣催化迎來楓紅季。