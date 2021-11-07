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楓紅了！杉林溪山林變色美炸 奧萬大再等等

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供

時序入秋，又到賞楓季節，南投縣杉林溪森林遊樂區進入第一波楓葉早紅，水杉林也轉為金黃色，進入最佳遊賞期；奧萬大森林遊樂區今年因氣候先乾後熱，楓紅狀況不如以往，園區僅黃金楓轉黃，極少數楓香漸變黃橘，想賞楓紅得再等等。

杉林溪森林遊樂區指出，園區內廣植青楓、紫葉槭、楓香等楓種達4千多棵，每年10月下旬陸續轉紅，並進入楓紅時節，而今年因當地日夜溫差大，園區內紫葉槭一進入11月就迅速轉為鮮紅色，搶先成為國內第一個賞楓景區。

此外，杉林溪園區內達800棵黃金水杉和大小銀杏130棵也隨氣溫下降，入夜氣候明顯變涼，隨紫葉槭轉紅，同步換上金黃色衣裳，倚湖傍水，偶與部分楓紅相互映襯，也吸引不少民眾搶拍，捕捉最美這秋季時分特有的浪漫美景。

仁愛鄉奧萬大森林遊樂區也因入秋季後漸涼，近期遊客瘋狂詢問楓紅現況，但當地受今年氣候先乾後熱影響，園區內變色植物換裝狀況不如以往，目前僅入園收費站右側一排黃金楓已轉黃，及賞楓平台極少數楓香變黃橘色，楓紅還要再等等。

奧萬大森林遊樂區表示，賞楓平台的楓香通常在9月底起就會陸續由綠逐漸轉成黃橘色，是園區最早變色的區域，未料今年因氣候先乾後熱，水分少、氣溫高，變色狀況不如以往，但氣象預告下周轉為濕冷，就盼低溫和水氣催化迎來楓紅季。

而奧萬大園區內目前變色最徹底的是，剛入園收費站右側的一排黃金楓樹，已經由綠色轉為一片金黃，但工作人員也透露，賞楓平台雖尚未完全變色，但抬頭仰望，或紅、或橘、或黃、或綠，色彩層次不同，搭配藍天白雲，拍起來同樣迷人。

南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅了，黃金水杉、銀杏林等也轉為金黃色，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅了，黃金水杉、銀杏林等也轉為金黃色，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區賞楓平台，目前僅少數楓香漸轉為黃橘色，想賞楓紅要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區賞楓平台，目前僅少數楓香漸轉為黃橘色，想賞楓紅要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區入園收費站右側的黃金楓樹由綠色轉為金黃，賞楓紅則要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區入園收費站右側的黃金楓樹由綠色轉為金黃，賞楓紅則要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區賞楓平台，目前僅少數楓香漸轉為黃橘色，想賞楓紅要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區賞楓平台，目前僅少數楓香漸轉為黃橘色，想賞楓紅要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區入園收費站右側的黃金楓樹由綠色轉為金黃，賞楓紅則要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區入園收費站右側的黃金楓樹由綠色轉為金黃，賞楓紅則要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區賞楓平台，目前僅少數楓香漸轉為黃橘色，想賞楓紅要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區賞楓平台，目前僅少數楓香漸轉為黃橘色，想賞楓紅要再等等。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投縣杉林溪森林遊樂區楓紅，搶先全台，進入最佳遊賞期。圖／杉林溪森林遊樂區提供

森林遊樂區 奧萬大 低溫

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