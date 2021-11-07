快訊

故宮名畫「谿山行旅」真是范寬簽名？劉墉3點推斷是偽簽

潛艦國造採購交涉驚魂 高人指點藉風電掩護關鍵技術進口台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品書店進駐基隆近百年古蹟 打造日式昭和老宅書店

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品書店進駐基隆要塞司令部校官眷舍，展開期間限定店。圖／誠品提供
誠品書店進駐基隆要塞司令部校官眷舍，展開期間限定店。圖／誠品提供

近年地方縣市對於古蹟活化、老屋再生著力頗深，誠品書店也參與其中，陸續進駐地方古蹟、老屋展開期間限定店，讓古蹟成為新舊融合的文化據點。繼誠品書店在雲林斗六的「雲夢製造所」與「嘉義市立美術館」等期間限定店後，誠品書店再進駐有近百年歷史的基隆「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」，透過選書、選物、市集、古蹟導覽等藝文活動，讓更多人有機會進一步走訪基隆，認識基隆的港都魅力。

基隆要塞司令官邸與要塞司令部校官眷舍，是日本昭和時期於基隆市建造的古蹟。深入地方社區文化生活也是誠品生活目前聚焦的方向，明年起將大動作深入地方推出社區店型。誠品書店進駐基隆這兩棟日式建築開展期間限定店，將規劃70場系列藝文活動及主題選書，讓閱讀與文化走入生活日常。

落成於日治時期1931年的基隆要塞司令官邸，當時面擁全台第一座海水浴場大沙灣海水浴場，視野極佳，可以說是當時的高級住宅。室內則是風雅的草坪庭園，以及以碎花磚鋪設而成的魚池。在基隆市府修復後保留有歷史痕跡的要塞司令官邸，還原日治時期的風情，外觀保留日式木造建築，因應基隆多雨的氣候，特別設計挑出的雨庇、圍繞建築的排水溝以及架高屋內地板，地基也以磚牆代替木頭，避免受雨水侵蝕；屋內榻榻米、和紙拉門，昔日官邸的浴室、起居間等構造也都維持完善，讓人重回昔日雅致的日式老宅氛圍，感受古蹟的歲月及溫度。

現在走進後，可在面海的要塞司令官邸席地倚窗閱讀、品味藝文策展，享受陽光灑落的靜謐時光。也可以到屋外參觀當年以紅磚疊砌的T字型防空洞，感受歷史留下的軌跡。50米外、面山的要塞司令部校官眷舍，由誠品職人規劃在地作家吳念真《念念時光真味》、鄭栗兒《基隆的氣味》等逾千本主題選書，另有文具、黑膠及在地特色伴手禮，讓造訪者閱讀基隆的多元面貌。

除了有閱讀講座，周末也將舉辦特色市集、音樂會，也可以報名戶外走讀活動，走訪基隆進一步了解在地飲食、藝術等，在假日享受悠閒的文化閱讀之旅。

誠品書店基隆期間限定店，在要塞司令部校官眷舍規劃逾千本主題選書。圖／誠品提供
誠品書店基隆期間限定店，在要塞司令部校官眷舍規劃逾千本主題選書。圖／誠品提供
基隆要塞司令官邸修復後，還原昔日日式老宅的雅致氛圍。圖／基隆市文化局官網
基隆要塞司令官邸修復後，還原昔日日式老宅的雅致氛圍。圖／基隆市文化局官網
基隆要塞司令官邸外觀景致。圖／基隆市文化局官網
基隆要塞司令官邸外觀景致。圖／基隆市文化局官網
讀者可於誠品書店基隆期間限定店規劃的閱讀區席地而坐、倚窗閱讀。圖／誠品提供
讀者可於誠品書店基隆期間限定店規劃的閱讀區席地而坐、倚窗閱讀。圖／誠品提供
誠品書店基隆期間限定店，在要塞司令部校官眷舍規劃逾千本主題選書。圖／誠品提供
誠品書店基隆期間限定店，在要塞司令部校官眷舍規劃逾千本主題選書。圖／誠品提供
基隆要塞司令官邸外觀景致。圖／基隆市文化局官網
基隆要塞司令官邸外觀景致。圖／基隆市文化局官網

基隆 古蹟 誠品

延伸閱讀

基隆和平島公園「掀風潮」開幕 裝置藝術展現獨特浪漫

基捷第2階段10年後的事 林右昌：有共識就可推動

誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟 今開幕

基隆人炸鍋「等10年」論 林右昌：有共識就可推動

相關新聞

楓紅了！杉林溪山林變色美炸 奧萬大再等等

時序入秋，又到賞楓季節，南投縣杉林溪森林遊樂區進入第一波楓葉早紅，水杉林也轉為金黃色，進入最佳遊賞期；奧萬大森林遊樂區今...

冷空氣明發威愈晚愈冷！ 最低溫13度、追雪可遇不可求

中央氣象局表示，東北季風將於明天開始影響台灣，北台灣明天凌晨為最高溫，之後愈晚愈冷、氣溫如「溜滑梯」一路往下掉，冷空氣周...

小琉球3處潮間帶生物數量銳減8成 生態學者憂心

屏東縣琉球鄉是遊客熱門觀光地區，去年因疫情環境得以養息；隨疫情趨緩國旅大爆發，環境負荷量大增，加上今年7月大豪雨，海水急...

身上的痣若有這5種變化 醫師：趕快就醫提防癌化

一名50多歲男性最近突然摸到臀部有顆黑痣，就醫偵斷辨別雖然尚無害，但他仍選擇接受除痣手術，以放心避免癌化。台中榮總皮膚科...

天氣變冷！頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

50多歲婦人不明原因反覆出現眼前暗濛不清、頭暈欲昏倒不舒服等不適，經就醫診治，發現是頸部動脈內壁增厚，造成血管內部管徑嚴...

長者不方便出門就醫？ 中醫推到府把脈、針灸

政府積極推動長照，中醫也成為長期照護的一環。中醫師公會理事長柯富揚表示，中醫近年也培育具居家醫療認證的中醫師，到府進行居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。