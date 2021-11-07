誠品書店進駐基隆近百年古蹟 打造日式昭和老宅書店

近年地方縣市對於古蹟活化、老屋再生著力頗深，誠品書店也參與其中，陸續進駐地方古蹟、老屋展開期間限定店，讓古蹟成為新舊融合的文化據點。繼誠品書店在雲林斗六的「雲夢製造所」與「嘉義市立美術館」等期間限定店後，誠品書店再進駐有近百年歷史的基隆「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」，透過選書、選物、市集、古蹟導覽等藝文活動，讓更多人有機會進一步走訪基隆，認識基隆的港都魅力。

基隆要塞司令官邸與要塞司令部校官眷舍，是日本昭和時期於基隆市建造的古蹟。深入地方社區文化生活也是誠品生活目前聚焦的方向，明年起將大動作深入地方推出社區店型。誠品書店進駐基隆這兩棟日式建築開展期間限定店，將規劃70場系列藝文活動及主題選書，讓閱讀與文化走入生活日常。

落成於日治時期1931年的基隆要塞司令官邸，當時面擁全台第一座海水浴場大沙灣海水浴場，視野極佳，可以說是當時的高級住宅。室內則是風雅的草坪庭園，以及以碎花磚鋪設而成的魚池。在基隆市府修復後保留有歷史痕跡的要塞司令官邸，還原日治時期的風情，外觀保留日式木造建築，因應基隆多雨的氣候，特別設計挑出的雨庇、圍繞建築的排水溝以及架高屋內地板，地基也以磚牆代替木頭，避免受雨水侵蝕；屋內榻榻米、和紙拉門，昔日官邸的浴室、起居間等構造也都維持完善，讓人重回昔日雅致的日式老宅氛圍，感受古蹟的歲月及溫度。

現在走進後，可在面海的要塞司令官邸席地倚窗閱讀、品味藝文策展，享受陽光灑落的靜謐時光。也可以到屋外參觀當年以紅磚疊砌的T字型防空洞，感受歷史留下的軌跡。50米外、面山的要塞司令部校官眷舍，由誠品職人規劃在地作家吳念真《念念時光真味》、鄭栗兒《基隆的氣味》等逾千本主題選書，另有文具、黑膠及在地特色伴手禮，讓造訪者閱讀基隆的多元面貌。