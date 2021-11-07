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南北地標連兩天串連點燈 環團盼喚起氣候議題關注

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
民間團體希望透過點亮高雄地標85大樓，喚起台灣社會對議題的重視。圖／綠色和平提供
民間團體希望透過點亮高雄地標85大樓，喚起台灣社會對議題的重視。圖／綠色和平提供

為響應第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP26），台灣青年氣候聯盟、綠色和平等環團昨天跟今天晚上串聯南北地標，包括總統府、台北101、高雄85大樓海霸王，點燈秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，希望從台灣出發向國際發聲，喚起國內氣候議題的關注與討論。

台灣青年氣候聯盟表示，COP26是人類史上最關鍵的氣候大會之一，由於新冠疫情肆虐全球，原訂2020年舉行的COP26延期至2021年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。隨著聯合國 IPCC（政府間氣候變化專門委員會）今年8月發布最新科學報告明確指出，人為暖化造成的氣候變遷衝擊已經無法避免以外，今年也是2015年後各國制定巴黎氣候協定後的首次評量會議。

台灣青年氣候聯盟說，種種原因都使得延期一年的COP26可能成為人類史上最關鍵且重要的氣候大會，若各國政府沒有積極採取具體的氣候改革，未來人類將面對比現在更劇烈的自然災害。

台灣青年氣候聯盟呼籲，在各成員國致力達成巴黎氣候協定，限制全球升溫幅度在1.5°C 內目標的同時，蔡英文總統今年世界地球日也表示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，國慶日談話更再次強調台灣以2050淨零排放為目標的決心。本次總統府、台北101、高雄85大樓海霸王點燈，除了為了響應11月7日的COP26台灣日（Taiwan Day）活動，對國際發聲以外，也讓世界看見台灣的氣候改革決心。

民間團體呼籲蔡英文總統達成2050年淨零轉型承諾。圖／綠色和平提供
民間團體呼籲蔡英文總統達成2050年淨零轉型承諾。圖／綠色和平提供

COP26 青年 巴黎氣候協定

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