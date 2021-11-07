南北地標連兩天串連點燈 環團盼喚起氣候議題關注

為響應第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP26），台灣青年氣候聯盟、綠色和平等環團昨天跟今天晚上串聯南北地標，包括總統府、台北101、高雄85大樓海霸王，點燈秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，希望從台灣出發向國際發聲，喚起國內氣候議題的關注與討論。

台灣青年氣候聯盟表示，COP26是人類史上最關鍵的氣候大會之一，由於新冠疫情肆虐全球，原訂2020年舉行的COP26延期至2021年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。隨著聯合國 IPCC（政府間氣候變化專門委員會）今年8月發布最新科學報告明確指出，人為暖化造成的氣候變遷衝擊已經無法避免以外，今年也是2015年後各國制定巴黎氣候協定後的首次評量會議。

台灣青年氣候聯盟說，種種原因都使得延期一年的COP26可能成為人類史上最關鍵且重要的氣候大會，若各國政府沒有積極採取具體的氣候改革，未來人類將面對比現在更劇烈的自然災害。