聽新聞
test
0:00 / 0:00
南北地標連兩天串連點燈 環團盼喚起氣候議題關注
為響應第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP26），台灣青年氣候聯盟、綠色和平等環團昨天跟今天晚上串聯南北地標，包括總統府、台北101、高雄85大樓海霸王，點燈秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，希望從台灣出發向國際發聲，喚起國內氣候議題的關注與討論。
台灣青年氣候聯盟表示，COP26是人類史上最關鍵的氣候大會之一，由於新冠疫情肆虐全球，原訂2020年舉行的COP26延期至2021年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。隨著聯合國 IPCC（政府間氣候變化專門委員會）今年8月發布最新科學報告明確指出，人為暖化造成的氣候變遷衝擊已經無法避免以外，今年也是2015年後各國制定巴黎氣候協定後的首次評量會議。
台灣青年氣候聯盟說，種種原因都使得延期一年的COP26可能成為人類史上最關鍵且重要的氣候大會，若各國政府沒有積極採取具體的氣候改革，未來人類將面對比現在更劇烈的自然災害。
台灣青年氣候聯盟呼籲，在各成員國致力達成巴黎氣候協定，限制全球升溫幅度在1.5°C 內目標的同時，蔡英文總統今年世界地球日也表示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，國慶日談話更再次強調台灣以2050淨零排放為目標的決心。本次總統府、台北101、高雄85大樓海霸王點燈，除了為了響應11月7日的COP26台灣日（Taiwan Day）活動，對國際發聲以外，也讓世界看見台灣的氣候改革決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言