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冷空氣明發威愈晚愈冷！ 最低溫13度、追雪可遇不可求

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局說，冷空氣明天開始影響台灣。本報資料照片
中央氣象局說，冷空氣明天開始影響台灣。本報資料照片

中央氣象局表示，東北季風將於明天開始影響台灣，北台灣明天凌晨為最高溫，之後愈晚愈冷、氣溫如「溜滑梯」一路往下掉，冷空氣周四、周五最強烈，北部、中部低溫僅15度，空曠地區13度，整體而言周一、周二溼冷，周三至周五乾冷，周六才會回暖。

這波冷空氣追雪機會不算大，氣象局預報員林定宜說，周二晚上至周三清晨這段期間，3000公尺以上高山如果水氣稍微多一點、加上溫度夠低的話，可能有霧淞、路面結冰或潔霜，降雪「可遇不可求」，因為水氣不夠多。

林定宜表示，今天天氣受到東北風影響，但真正冷空氣還沒下來，要到明天凌晨才會有感，屆時溫度將「溜滑梯」往下掉明顯變冷，明天最高溫將出現在凌晨，比較特殊，氣溫一路到白天、晚上愈來愈低，今天北台灣高溫有27.5度以上，明天將不到20度。

林定宜說，明天還有華南雲雨區東移，因此天氣上呈現濕冷狀態，不過水氣沒有太多，主要仍是迎風面地區基隆北海岸、東半部、大台北有短暫雨，中部地區、南部山區也有局部短暫雨，但相對比較零星，後天水氣又更少。

林定宜說，這波東北季風影響台灣天氣到周五，最冷時候在周四、周五清晨，北部、中部地區最低溫僅15度，沿海空曠地區約13、14度，南部地區低溫18、19度，東部地區17、18度，周六後冷空氣勢力減弱，溫度將會明顯回升。

氣象局提醒，天氣轉冷，體溫調節能力較弱族群易受影響，如年長者、嬰幼兒、心血管疾病者，請照護者多注意協助保暖。遠方游子可致電予關心家鄉的長者親人。一通電話、一點提醒。

氣象局 低溫

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