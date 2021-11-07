小琉球3處潮間帶生物數量銳減8成 生態學者憂心

屏東縣琉球鄉是遊客熱門觀光地區，去年因疫情環境得以養息；隨疫情趨緩國旅大爆發，環境負荷量大增，加上今年7月大豪雨，海水急速淡化與烈日照射，導致潮間帶棘皮動物大量死亡；縣府委託的研究團隊發現，琉球有3處潮間帶生物數量銳減約八成，看著海洋生態變化，也令生態學者憂心。

小琉球為台灣群島中唯一的珊瑚礁島，自然風景優美、珊瑚礁海岸地形遍布，「生態觀光」也成為島上重要經濟來源，但近幾年，造訪琉球的觀光人次逐年增加，環境負荷量大增。

由縣府委託中山大學、海洋生物博物館、自然科學博物館等研究團隊，過去兩年的科學調查中，至少杉福、漁埕尾及肚仔坪三處潮間帶的無脊椎動物種類和密度，近5年內下降約八成，其中，琉球最大的肚仔坪潮間帶，也淪為台灣最早看到的「海膽荒礁」。

研究團隊在8月的調查發現，小琉球大部分的潮間帶都有生物死亡現象，今年7月大豪雨讓海水急速淡化，加上雨後烈日照射，光肚仔坪的中潮區死亡海參估計，可能超過5萬隻，海膽最多的肚仔坪潮間帶，估計梅氏長海膽死亡數量可能高達30餘萬隻。

相關研究成果，由研究團隊共同在環境資訊中心發表「屋漏偏逢連夜雨：氣候異常重傷小琉球脆弱潮間帶」，文中學者建議，建立有科學基礎的管理措施，減少人為的繼續影響，使這些生物資源有機會復原；如改善排水系統，加強對敏感生物研究，提出合適的保育做法；透過科學調查尋找適合的區域作為核心保育區或生物微避難所，增加棲地韌性。