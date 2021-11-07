白河蓮農曬藕粉 減產價平苦嘆歹年冬

入冬正是台南白河蓮藕採收期，受到年初缺水衝擊，今年白河蓮花栽種面積少了3成以上，也連帶影響蓮藕產量，只是雖然減產，但藕粉非生活必需品，今年價格仍平穩，蓮農苦嘆，除收成不如往年，價格也未好轉，真的是「歹年冬」。

台南白河以種植蓮花聞名全台，目前正是採收蓮藕時，預估可收成至年底，近日天晴許多農民忙收成，經大太陽日曬製成蓮藕粉，曬粉一幕幕景況，成為白河農家年底前常見農村風光。

收成蓮藕相當繁瑣；通常由小型農機（山貓）鬆土後，工人挑出將土裡藕條，再將蓮藕分級整理，隨後必須立刻進行清洗藕條、絞碎、洗粉、曬粉等過程，需要大量人工，蓮農表示，今年除人工成本，因缺水也導致水電成本增加，往年白河蓮花栽種面積約300公頃，今年估計不到200公頃，至少掉了3成以上，還有蓮農栽種後水源不足最後棄收，今年產量至少少了3成以上，甚至更多。

農民說，蓮藕粉可促成腸胃蠕動，加水沖泡是很棒的養生飲品；約30台斤蓮藕才能曬成1斤蓮藕粉，產地直銷售價格每斤400元左右，