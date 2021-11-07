聽新聞
test
0:00 / 0:00
白河蓮農曬藕粉 減產價平苦嘆歹年冬
入冬正是台南白河蓮藕採收期，受到年初缺水衝擊，今年白河蓮花栽種面積少了3成以上，也連帶影響蓮藕產量，只是雖然減產，但藕粉非生活必需品，今年價格仍平穩，蓮農苦嘆，除收成不如往年，價格也未好轉，真的是「歹年冬」。
台南白河以種植蓮花聞名全台，目前正是採收蓮藕時，預估可收成至年底，近日天晴許多農民忙收成，經大太陽日曬製成蓮藕粉，曬粉一幕幕景況，成為白河農家年底前常見農村風光。
收成蓮藕相當繁瑣；通常由小型農機（山貓）鬆土後，工人挑出將土裡藕條，再將蓮藕分級整理，隨後必須立刻進行清洗藕條、絞碎、洗粉、曬粉等過程，需要大量人工，蓮農表示，今年除人工成本，因缺水也導致水電成本增加，往年白河蓮花栽種面積約300公頃，今年估計不到200公頃，至少掉了3成以上，還有蓮農栽種後水源不足最後棄收，今年產量至少少了3成以上，甚至更多。
農民說，蓮藕粉可促成腸胃蠕動，加水沖泡是很棒的養生飲品；約30台斤蓮藕才能曬成1斤蓮藕粉，產地直銷售價格每斤400元左右，
白河農會蓮藕粉售價550元，各有不同市場愛好者；今年雖然減產，且人工等農業資材成本不斷提高，蓮農們擔心漲價嚇跑消費者，大都自己吸收，希望薄利多銷彌補損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言