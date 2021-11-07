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養生蔬食低熱量 立冬聰明進補營養師有撇步

中央社 / 花蓮縣7日電

今天是節氣立冬，傳統吃補過冬，但現代人可能因此攝取過多熱量，造成身體負擔；花蓮慈濟醫院營養科推出應景健康食譜「當歸生薑養生湯」，吃得健康均衡無負擔。

現代人普遍因生活作息不正常、飲食不均衡，尤其上班族長期待在冷氣房而導致體質偏虛寒。花蓮慈濟醫院營養師徐彰怡表示，這道「當歸生薑養生湯」源自於中醫經典食療方，也就是東漢名醫張仲景在「金匱要略」裡記載的當歸生薑羊肉湯，再結合友善素食的做法，利用自製的高麗菜捲取代葷食，不僅營養價值高，也十分美味。

做法是用糙米飯、燙熟的杏鮑菇和毛豆仁、板豆腐，加上少許的白胡椒粉及鹽調味，放入絞打機打成泥狀，再舀取適當的量放上已川燙過、去粗梗的高麗菜葉，將葉片捲起內餡，並以水蓮綑綁，高麗菜捲就完成了。

接著在熱鍋後倒入少許香油、爆香薑片，加上熱水滾煮過後，就可以放進當歸和黃耆一起熬煮10到15分鐘，再把事前備好的高麗菜捲和其他蔬菜配料（新鮮菇類、高麗菜苗、小白菜、玉米筍等）放入煮熟，最後加入枸杞並放入適量的鹽調味，即可起鍋。

根據花蓮慈濟醫院新聞稿，徐彰怡表示，板豆腐和毛豆仁都是良好的植物性蛋白來源，糙米是未精製的穀類，不僅供給人體所需的碳水化合物熱量，也含有豐富礦物質和膳食纖維，同時具有米飯的黏性，讓內餡更容易製作；生薑溫中散寒，當歸養血，再添加黃耆補氣、枸杞補肝腎，而蔬菜、菇類使湯品能保留原藥膳溫補作用不至於燥熱，還能滿足每餐所需的蔬菜量。

徐彰怡提醒，「當歸生薑養生湯」雖然營養又美味，但如果是患有慢性腎臟病或高血鉀症的病友，建議斟酌少量服用；水煮過的蔬菜會釋放鉀離子到湯裡，而腎病患者由於腎臟排鉀功能較差，易造成血液中鉀離子濃度上升，因此不宜大量飲用這類補湯料理，以免攝取過多的鉀離子，引起心律不整等問題。

高麗菜 花蓮 慈濟

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