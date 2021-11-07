上一季虧慘了！ 台南蚵農縮減養殖數量求生存

今年台南沿海養殖的牡蠣疑受天氣影響收成不佳，加上疫情關係，市場需求減少，蚵農沒賺頭，降低養殖意願。明天養殖季就要開始，市府統計放養的蚵棚數將不到8900棚，較去年減少近1千棚。蚵農表示，牡蠣收成不佳已是普遍現象，應提升蚵苗品質，提高存活率，徹底解決問題。

台南市主以浮棚養殖牡蠣，近幾年養殖面積平均在9千多棚，2016年9700多棚，去年也有9600多棚。台南市漁港及近海管理所分析今年減少的原因，疑因天旱牡蠣死亡率高，加上疫情影響，牡蠣需求量減少，影響到價格，以及遇到強勁西南氣流，嚴重損失有關，讓部分蚵農減少養殖棚數。

李姓蚵農表示，進口牡蠣的衝擊，造成產地蚵價不好，也是減養的原因，她去年放養150棚，今年將減到120棚左右。也有蚵農因連續2年虧本，深恐今年繼續養殖，明年收成不好，可能會負債，放棄養殖。

蚵農王子龍表示，今年許多蚵農收成不到一半，面對天氣暖化、極端氣號的挑戰，政府應協助發展蚵苗的人工養殖技術，降低死亡率，提升經濟效益。

漁管所長周瓈朝表示，農委會水試所10多年前就研發出3倍體蚵苗技術，但因國內天然苗沒短缺，因此沒量產。以國內的技術和能力，只要水試所輔導業者，應能解決3倍體蚵苗量產的問題，蚵農無須擔心。針對每年都上演的竹製蚵棚堆滿海岸問題，他說，將推廣多管道養殖方式，改善每年因蚵棚、浮筒造成的髒亂問題。