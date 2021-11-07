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東勢林區管理處招考5名約僱森林護管員 月薪30030元起

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
東勢林區管理處招考5名約僱森林護管員，即日起開放報名。圖／東勢林管處提供
東勢林區管理處招考5名約僱森林護管員，即日起開放報名。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處為加強山林守護，將在12月25日（周六）至26日（周日）招考約僱森林護管員5名（原住民族應錄取至少2名），候補5名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作；為廣納人才，這次甄試相對以往放寬應考資格，報名截止日110年12月6日前報名。

東勢林區管理處指出，約僱森林護管員每月薪酬自3萬30元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至4萬5045元（具原住民身分以國中學歷及相關工作經驗報考者，則最高晉至3萬2760元，以後如取得高級中等以上學歷，得再逐步晉升），另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，且享有年終工作獎金、勞健保、勞退、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利，即日起到12月6日止報名，詳情可至東勢林區管理處網站下載簡章。聯絡電話(04)25150855轉163。

東勢林管處表示，這次招考森林護管員將來要在第一線從事森林保護的工作，因此資格上需身心健康，體格健壯，無不良紀錄，能耐勞苦，勝任高山地區林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘150C.C.以上循環檔機車者，性別不限，但年齡須65歲以下，學歷須高級中等以上學校森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者或具有公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者。

如具有原住民族身分並持有證明文件者，不限科系，持國民中等學校畢業證書者，最近5年，具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗，並檢附相關佐證資料即可報考，若為高級中等以上學校畢業，則免附工作經驗證明。

東勢林區管理處招考5名約僱森林護管員，即日起開放報名。圖／東勢林管處提供
東勢林區管理處招考5名約僱森林護管員，即日起開放報名。圖／東勢林管處提供

原住民 科系

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