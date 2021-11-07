小粉紅不要聽！十大辱華神曲盤點 除了《玻璃心》還有哪幾首？

辱華歌曲盤點

兩岸關係敏感，許多公眾人物、品牌立場若沒處理好，一不小心就會踩到雷被炎上，近年來又以「辱華」最常見，小粉紅常以違反國家安全、民族主義、污辱中華民族等理由，到處留言出征，不過當中也有不少歌手，不畏懼辱華、失去代言風險，寫歌正面迎擊！

像是近期黃明志就推出新曲《玻璃心》，歌詞處處諷刺中國人敏感神經，引發熱烈討論，除此之外還有哪些「讓小粉紅拳頭緊握」的歌曲？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你一起來盤點十大熱門辱華歌曲，看看還有哪幾首被視為中國禁歌吧！

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NO.10《女駙馬》小潘潘(潘柚彤)

你沒看錯，中國歌手也會辱華，還記得「我們一起學貓叫」洗腦歌《學貓叫》嗎？來自浙江的原唱歌手小潘潘（潘柚彤），因為翻唱黃梅調戲曲《女駙馬》，用嬌媚娃娃音演繹，搭配扭腰擺臀MV，被小粉紅批評「污辱國粹、丟臉」慘遭出征，事後她刪除影片道歉，還直播與專業黃梅調藝術家學唱過程，十分積極止血。

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NO.9 《婦女新知2021》莫文蔚

莫文蔚在新歌《婦女新知2021》中換了多套服裝，被小粉紅發現，其中一件來自義大利品牌杜嘉班納D&G，該品牌曾因發表「用筷子吃義大利麵」宣傳片，因演員拿筷方式、旁白英文發音怪異，被批貶低中國人，D&G設計師不滿回嗆讓事件鬧大，引發抵制潮，使得莫文蔚也被出征，最後該MV與相關照片已被經紀公司刪除。

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NO.8 《離島》田馥甄（Hebe）

金曲歌后田馥甄Hebe，曾被中國網友翻出10年前舊歌《離島》，指出歌詞「我覺得這樣的距離很好，就隔著一片海互不打擾」有台獨意味，表示「絕對帶有隱喻」！相關話題一度登上微博熱搜，還有人發現中國有許多平台下架該曲，對此Hebe經紀人無奈解釋，該詞只是在描寫不善交際的心境，由於歌曲是網易雲獨家授權，所以其他地方找不到很正常，沒有被下架問題。

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NO. 7 《皇后大道東》羅大佑、蔣志光

由台灣資深歌手羅大佑、香港演員蔣志光所演唱，詞神林夕作詞，皇后大道東不但是歌名，也是香港開埠後的首個主要道路，羅大佑曾解釋大道也代表人生道路，歌詞的大道西是英國，大道東是香港，大道東到大道中則是中國，歌詞描述香港轉移政權後人民的期盼，反送中抗爭期間，羅大佑演唱完曾提到「有些事不能太急」被解讀是支持反送中，隨後該曲在中國被下架。

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NO. 6《光輝歲月》Beyond

香港搖滾樂團Beyond在創作這首歌時，是為了紀念人權鬥士、南非前總統曼德拉，當時曼德拉不畏懼種族隔離政策，努力抗爭更為此坐牢長達28年。

曼德拉被釋放後，Beyond以歌曲《光輝歲月》紀念其精神，朗朗上口的旋律傳唱超過30年，到反送中期間也被當作抗爭歌曲，歌詞「風雨中抱緊自由」象徵民主精神，最終也被中國視為禁歌。

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NO.5 《TAIWAN》曾博恩

向來話題尺度大的Youtuber曾博恩，把親中女星劉樂妍讚頌中共歌曲《CHINA》，改編成《TAIWAN》，歌詞提到六四天安門事件、迫害法輪功成員等敏感話題，更嘲諷劉樂妍曾抱怨「中國廁所沒有門」，台灣名嘴提及部分中國人買不起茶葉蛋等事件，酸度爆表，後續因為原作曲人跳出來爭取版權，讓歌曲聲量不斷延燒。

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NO.4 《雙城記》滅火器Ft.林夕

在反送中抗爭期間，台灣獨立樂團滅火器，曾跟香港「詞神」林夕合作《雙城記》，不但歌詞提到「無恥逼迫出無畏的人」、「白色恐怖最怕光明正大」對抗中共政權，MV更用大量香港抗爭紀錄影像呈現，表達撐香港護台灣信念，該曲在中國也遭刪除，林夕更一度被傳出遭封殺，網路找不到其作品，名字更被改成「佚名」。

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NO.3 《島嶼天光》滅火器

「現在是彼一工，勇敢的台灣人」搖滾樂團滅火器，這首《島嶼天光》用台語唱出「太陽花學運」抗爭，歌曲一砲而紅後，也獲得第26屆金曲獎最佳年度歌曲肯定，但中國騰訊轉播時，遭官方認為有台獨思想因此封殺，在頒獎環節直接「暫停播出」，更宣布刪除相關獲獎網路新聞，還有許多中國網友找不到線上聆聽管道。

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NO.2《海闊天空》Beyond

這首《海闊天空》是港團Beyond名曲，激昂旋律與歌詞「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，不但講述追夢精神，也充滿紀念主唱黃家駒意外身故的意義。

勵志的歌詞與曲調，紅遍亞洲大街小巷，一路傳唱至今，成為經典K歌，曾被當成賑災歌曲、香港雨傘運動跟反送中示威歌，後續遭到中國文化部「娛樂審查」以不得危害國家統一等理由，建置KTV禁歌清單。

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NO.1 《玻璃心》黃明志 Ft.陳芳語

大馬鬼才黃明志向來作風敢說敢言，善用諧音梗融入歌曲，近期與女歌手陳芳語合唱《玻璃心》，看似是浪漫情歌，但歌詞「不可分割的關係，還要呵護著你易碎玻璃」、「扛著棉花，採著牠愛的蜂蜜」處處諷刺中共人權議題，上架6天點擊破千萬，該曲被中國封殺，陳芳語微博因此被消失，對此她正面回嗆，用唱的表示「反正我還有IG」反中態度獲得大批網友賞識，讓這首歌討論度破表，被封為「專業辱華神曲」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月3日至2021年11月2日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『辱華歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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