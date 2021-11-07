快訊

空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事偷拍健保卡檢舉挨告

下週三前後最冷！鄭明典：這次天氣變化速度會很快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主鋒面今晚到！ 鄭明典：這次天氣變化速度會很快

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天深夜起明顯降溫。圖／氣象局提供
今天深夜起明顯降溫。圖／氣象局提供

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，主鋒面今晚才到。昨天有個小低壓在台灣東北方發展，伴隨低壓發展，有道很微弱的鋒面通過台灣附近。前天造成新疆大降溫的冷氣團，它的前方會有一個大低壓發展，低壓的鋒面預期傍晚接近台灣，這次天氣變化的速度還是會很快。

氣象局說，今天鋒後的東北風增強，不過這波東北風尚未挾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反應上並不明顯；天氣上，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨；中南部仍然維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱，高溫可以來到32、33度附近，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22左右，中南部日夜溫差較大，適時調整穿著。

氣象局說，明天、周二東北季風增強，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼；華南雲雨區東移，各地雲量增多，降雨的熱區主要集中在北部及東北部，東部、東南部、中部地區及南部山區偶爾也有局部性的短暫雨。

周三至周五東北季風影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天較涼、較冷，其他地方早晚也較冷；各地降雨逐漸減少，從周三東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四之後，漸漸剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

14日至16日東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局 高溫

延伸閱讀

美呆了！鄭明典PO「瑪瑙颱風自然流線」 4千人讚像世界名畫

境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能可能有限 待室內

圓規颱風挾狂風豪雨 鄭明典：一條很長的雨帶接近中

一張圖看宜蘭累積雨量多驚人！ 鄭明典籲不要進入山區

相關新聞

入秋最強冷空氣明天凌晨起南下 吳德榮：溼冷再晴冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天結構鬆散的鋒面已掠過，北部、東半部雲量稍增，...

下周一冷空氣到 高山初雪有望

明天有較強冷空氣南下，中央氣象局表示，最冷時間點將落在周三晚間到周四清晨，北部低溫下探十五度；若水氣配合，北部山區明、後...

疫情之下 汽機車登記創新高

交通部與地方政府近年來力推公共運具、軌道建設，不過交通部調查發現，不僅去年自用小客車、機車登記數量雙雙再創新高，平均一天...

新冠肺炎藥物陸續研發成功 有助舒緩民眾緊張心情

為讓新冠肺炎獲得治療，各國藥廠無不積極研發治療藥物。輝瑞藥廠最新研發新冠口服藥初步試驗結果，可降低重症與死亡風險89%，...

打疫苗送有機米 高雄長青中心長輩8、9日兩天專享福利

高雄市衛生局鼓勵65歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗，8日及9日兩天到高雄長青中心打莫德納或AZ疫苗，就送1公斤裝有機米，符合...

東勢林區管理處招考5名約僱森林護管員 月薪30030元起

東勢林區管理處為加強山林守護，將在12月25日（周六）至26日（周日）招考約僱森林護管員5名（原住民族應錄取至少2名），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。