主鋒面今晚到！ 鄭明典：這次天氣變化速度會很快

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，主鋒面今晚才到。昨天有個小低壓在台灣東北方發展，伴隨低壓發展，有道很微弱的鋒面通過台灣附近。前天造成新疆大降溫的冷氣團，它的前方會有一個大低壓發展，低壓的鋒面預期傍晚接近台灣，這次天氣變化的速度還是會很快。

氣象局說，今天鋒後的東北風增強，不過這波東北風尚未挾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反應上並不明顯；天氣上，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨；中南部仍然維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱，高溫可以來到32、33度附近，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22左右，中南部日夜溫差較大，適時調整穿著。

氣象局說，明天、周二東北季風增強，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼；華南雲雨區東移，各地雲量增多，降雨的熱區主要集中在北部及東北部，東部、東南部、中部地區及南部山區偶爾也有局部性的短暫雨。

周三至周五東北季風影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天較涼、較冷，其他地方早晚也較冷；各地降雨逐漸減少，從周三東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四之後，漸漸剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

14日至16日東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。