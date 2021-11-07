秋冬限定一日一組！「虹夕諾雅谷關」來趟免疫力UP之旅

因為疫情悶太久，誘發許多人對出國的渴望，全台最頂級奢華的溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」彷彿讓我去了一趟日本，在日式精神的款待之下，體驗了一場以免疫力提升為主題的暖活益身秋冬限定專案，谷關的美人湯洗淨了旅人的心靈，讓人宛如重生，套句時下年輕人說的：超chill。

慕名已久，想要一探「虹夕諾雅 谷關」這位絕世美人的面紗，從台中高鐵站，得經過1.5小時蜿蜒車程深入山中秘境，直到眼前看到兩排在日本具有神聖潔淨喻意的竹林列隊迎賓，說也奇怪，心情瞬間靜了下來，傳聞已久的絕世美人，咱們終於見面了。

隱藏深山之間 訂房仍滿到明年

走到哪都有親切的笑容招呼著，是給我第一個好印象。這位絕世美人隱身於海拔800公尺、被谷關七雄群山環繞，緊鄰大甲溪畔，有來自雪山山脈湧出的山泉水與豐沛溫泉，維持著得天獨厚的美顏身價，也難怪最近S.H.E、林宥嘉與丁文琪夫妻等藝人都不惜舟車勞頓，也要遠離塵囂前往爭睹她風采。

星野集團2年前進駐台灣谷關之後，就算每間每晚2萬多元起跳，始終一房難求。今年5月疫情大爆發，也只是短暫降低訂房率，微解封後又呈現訂房快滿到明年5月的盛況。有感於消費者在後疫情時代對免疫力議題更為重視，「虹夕諾雅 谷關」這次針對房客推出3天2夜加價購的秋冬深度主題之旅，每日只接受一組（2位）旅客，透過「發酵」、「身體Power up」、「溫活」3主軸的主題活動，希望帶領旅客在谷關大自然共存的舒適環境中，讓體溫保持在36.5度左右，讓免疫力發揮最大效果。

第一天：美人湯、暖身雞尾酒、溫活火鍋

旅客來自全台各方，勢必一身疲憊而來，辦理入住後，自然要讓旅客火速入房搶先泡湯。這次入住「月見」房型，樓中樓的閣樓設計，一整層泡湯區，浴池是其他房型的兩倍大，是最受遊客歡迎主因，還有和式榻榻米和沙發區，可在泡湯後吹著清風、盡情放空。另一層是客廳和臥室，超大型落地窗望出去就是雄偉的波律加山與大甲溪，有如大型山水畫，隨著山嵐變化還有潑墨效果，美得驚豔。

迎賓茶點直接切入發酵主題：康普茶和起司蛋糕，都是有助新陳代謝的發酵製品。浴池區也已奉上專案限定的純精油香氛機，添加「神仙的食物」五葉松的香氛搭襯美人湯，聞起來清新，由內而外達到此行「溫活」的第一步。享用晚餐之前，先到泳池畔，在月光下飲一杯專案限定的暖身雞尾酒，乍看是杯巧克力，沒想到竟是以枸杞、紅棗與貝禮詩奶酒所調製，正因為沒什麼酒味，不小心就乾杯。

晚餐重頭戲是主打提升免疫力的「溫活」火鍋，也就是鱘龍魚涮涮鍋。前菜送來一匙吃的鴨肉與蔥先暖身，主角是來自八仙山的鱘龍魚，最適合來一壺清酒搭配。鱘龍魚切如生魚片般的薄片，以鱘龍魚骨和日本清酒熬成的濃稠白湯，配角是柚子胡椒、山椒粉、黑七味粉、土肉桂粉、薑泥、刺蔥等6種香料，魚片輕輕涮個幾秒，每種香料輪流相佐，有不同層次的美味。還有一整盤菇類與根莖蔬菜的在地溫活食材，透過日式烹調技法融合展現，驅寒暖胃，最後來上一碗滿口膠質的鱘龍魚湯雜炊，以生薑雪酪清爽結尾。睡前再把握時間到戶外大眾池享受月光下的美人湯，忍不住哼唱幾句「人生短短幾個秋啊不醉不罷休...愁情煩事別放心頭」。

第二天：山晨食光、木陽森展、發酵茶體驗

迎接我的早晨，除了那一面壯闊的山嵐美景，就是一早送到客房喚醒味蕾的「山晨食光」。這也是專案限定以蛋白質主題設計的早餐，餐點的蛋白質量清楚列在說明小卡上，包括動物性蛋白的豬肉米漢堡、植物性蛋白的熱豆湯與高蛋白質的水果優格。可恣意選擇在客廳臥榻區享用，也可把早餐搬去浴池旁的沙發區，邊吃邊感受蟲鳴鳥叫，看著聽著都舒心，吃到嘴裡滿滿用心。

接著該轉移到水之庭園的木平台活絡筋骨，參與專案的另一個亮點：木陽森展。顧名思義想像自己是一顆百年嵾木，融入這片森林，向著陽光伸展身體，結合呼吸，讓「身體Power up」，每個肢體動作都是精心設計，吸吐之間享受芬多精，是大都市裡沒有的奢侈。附帶一提，水之庭園是度假村內占地最廣的區域，鬱鬱蔥蔥的香杉和二葉松高聳入雲，是飯店特別保留下來的台灣原樹種。下方則有各式花草沿著水道而生，潺潺流水蜿蜒在樹林間，走到哪都是悅耳的流水聲，療癒到令人流連忘返。

專案最後一個亮點是以發酵為主題的發酵茶體驗課程。在水之庭園的西式涼亭下設了專屬茶席，由有豐富茶葉知識的服務人員主持，先提供一份問卷了解旅客對茶葉與發酵的知識有多少，茶席上擺著6款不同發酵程度的茶葉與茶湯對襯排列，細節都是美學，怎麼拍都美。先觀察茶葉深淺度，再透過現場沖泡感受茶湯顏色與品茶之趣，接著印著LOGO的小木盒端上來，裡面放著精巧入口的茶點，其中一款是台中在地紅麴米糕，在在緊扣發酵與提升免疫力主題。

第三天：時光散策、再一次放空

離情依依，早上預約了時光散策行程，有專人帶領穿越谷關吊橋、漫步穿梭谷關溫泉街，聽聽谷關的歷史故事，但離開飯店前，突然才想到有個重要儀式還沒體驗，那就是在水之庭園隨意挑個發呆亭，盡情放空發呆，這才夠本啊！我想我短時間不會再哀嚎多久沒出國了，就讓思念停留在谷關的虹夕諾雅，足矣。

暖活益身專案

預約期間：即日起至2022年3月31日

預約對象：限入住3天2夜住宿旅客，一日限定一組（2位）

專案加購費用：17,220元/2位（不含服務費、住宿費、第一天晚餐、第二天午餐、第三天早餐）

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