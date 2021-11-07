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入秋最強冷空氣明天凌晨起南下 吳德榮：溼冷再晴冷

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。本報資料照片
周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天結構鬆散的鋒面已掠過，北部、東半部雲量稍增，中南部多雲時晴，山區偶有零星少量降雨的機率；白天微熱、早晚涼。北部19至29度，中部20至34度；南部20至34度，東部20至32度。

他表示，入秋最強冷空氣明天凌晨起南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；周二水氣逐漸減少、漸轉乾；平地最低氣溫將降至13、14度左右。

吳德榮說，周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與夜間輻射冷卻加成，各地早晚很冷；清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波大陸冷氣團需持續觀察。

他表示，周五白天起至周六冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，西半部晴朗穩定，東半部水氣逐日增多，有局部短暫雨；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚仍微冷。

吳德榮 冷氣團 氣象局

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