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新冠肺炎藥物陸續研發成功 有助舒緩民眾緊張心情

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
防止新冠肺炎疫情擴散，疫苗與藥物須相輔相成。圖／123RF
防止新冠肺炎疫情擴散，疫苗與藥物須相輔相成。圖／123RF

為讓新冠肺炎獲得治療，各國藥廠無不積極研發治療藥物。輝瑞藥廠最新研發新冠口服藥初步試驗結果，可降低重症與死亡風險89%，相較默沙東藥廠上月公布的新藥莫納皮拉韋，降低重症、死亡風險50%效果更佳。國內專家表示，新藥研發可降低重症患者人數，也讓民眾心情不要過於緊張，但要防止疫情擴散，疫苗與藥物須相輔相成。

新冠肺炎新藥研發，是否有利控制新冠肺炎疫情。台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，「那是一定的」，如同防範流感疫情，一方面靠施打疫苗，另一方面還可用克流感防止疫情擴散，兩者相輔相成，如同施打新冠疫苗後發生突破性感染，就可用藥物治療，避免輕症變為重症。

對於默沙東及輝瑞藥廠陸續研發新藥，黃玉成說，指揮中心專家諮詢委員會日前已與默沙東藥廠台灣分公司舉行會議，聽取關於新藥莫納皮拉韋的簡報，目前也正安排與輝瑞藥廠進行視訊會議，了解新藥情形。

黃玉成說，新冠肺炎新藥陸續研發，但仍不希望走向流感化，期望病毒變異不要太大，施打疫苗後的保護力可持續久一點，不要每年都需接種疫苗。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民說，新冠肺炎新藥研發，看起來就是要與流感相同，往後可用藥物治療患者，但對疫情有何影響，還需觀察醫師用藥經驗、健保給付等問題，克流感藥物也是使用經10至20年才有現在的成果。

至於，新藥研發帶來的影響，黃立民說，藥物可以降低重症患者人數，讓民眾感覺生病後有機會治療，心情不要過於緊張，但要控制疫情還是必須靠施打疫苗，個人防疫仍不可鬆懈。

黃立民說，目前看來默沙東藥廠研發新藥效果，略低於克流感效果，但輝瑞藥廠研發新藥效果，雖然仍低於克流感，但兩者已十分接近、相差不多。

新冠肺炎 新冠疫苗 流感

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