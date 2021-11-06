打疫苗送有機米 高雄長青中心長輩8、9日兩天專享福利

高雄市衛生局鼓勵65歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗，8日及9日兩天到高雄長青中心打莫德納或AZ疫苗，就送1公斤裝有機米，符合資格者帶健保卡或第2劑帶小黃卡都能隨到隨打。此外高雄市政府衛生局今也同步規劃轄內合約院所開放民眾直接預約，市民上衛生局全球資訊網查詢合約院所看診時段，自行上醫療院所網站預約，也可打電話向診所預約接種。

高市衛生局表示，設在高雄市苓雅區四維二路51號的長青中心施打站，預計8日提供莫德納疫苗、9日提供AZ疫苗，施打時間為上午9點至11點半，下午2點至4點半。

衛生局另表示，目前市內各合約院所已開放民眾直接預約施打，此次開放對象除先前已開放的高端可隨到隨打外，還有18歲以上打AZ第1劑及AZ第2劑民眾，其中第2劑需與第1劑屆滿8周以上。BNT疫苗則開放12歲以上打第1劑，18歲以上且施打第1劑滿4周以上的18歲以上民眾。