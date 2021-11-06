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北港媽祖火車環島消災啟程 為太魯閣、城中城災難祈福

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，車上還供奉神案，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，車上還供奉神案，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供

雲林縣北港朝天宮鑑於近來國內災難頻傳，決定展開台灣宗教史首創「媽祖悲心廣行慈悲列車環島祈福之旅」，北港媽祖今從嘉義火車站搭火車啟程，展開環島消災，將為太魯閣、城中城重大災難亡者超度，沿途將舉辦4場法會，為全國眾生度化祈福，今天首站抵達新北市板橋，再徒步平安遶境抵達中和福和宮駐駕，展開17天祈福之旅。

疫情未定，近來又接2連3發生重大災難事故，從花蓮太魯閣列車到高雄城中城大火，慘重災難震驚全國，人心惶惶，北港朝天宮年初舉辦大型水陸除疫大法會，更首開先河，恭迎媽祖搭火車環島祈福，創國內鐵路祈安先例。

「悲心廣行媽祖慈悲列車環島除災祈福之旅」今天清晨由朝天宮董事長蔡咏鍀恭迎媽祖出廟，聖駕隊伍數百人迎駕從嘉義火車站出發，一路北上展開17天列車祈福之旅。

首站抵達板橋火車站後，由聖駕車及陣頭隊伍沿著板橋徒步到中和，展開平安遶境。環島列車沿途結合友宮寺廟共為蒼生祈福，在中和福和宮、萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺駐駕舉辦4場大法會。

同時也將抵花蓮和仁車站停留，由法師率眾為今年太魯閣號及歷年列車事故往生者度化祝禱，灑淨祈保鐵路平安，高雄則也安排大法會為城中城罹難者超度，最後1天返回朝天宮再舉行水陸大法會，祈祐四時無災國泰民安。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，台鐵配合推出媽祖祈福團專車，還特別印製4款造型不同的「祈福車票」可供收藏，由於環島祈福之旅今天從嘉義到板橋、13日從七堵到花蓮啟程、17日花蓮到高雄、22日高雄到嘉義，無法全程參加的民眾，可選擇合適的時程分段參加，歡迎民眾踴躍共為台灣祈福，詳情可洽北港朝天宮（05）7832055。

北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，車上還供奉神案，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，車上還供奉神案，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，台鐵還印製專屬車票。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，台鐵還印製專屬車票。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義火車站出發，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義火車站出發，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，民眾可依個人時間許可分段參加，共為台灣祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，民眾可依個人時間許可分段參加，共為台灣祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，車上還供奉神案，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，車上還供奉神案，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，出發前由法師誦經祈安，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供
北港媽祖今天搭火車專車從嘉義出發，出發前由法師誦經祈安，將展開17天的悲心廣行環島祈福之旅，為全國消災祈福。圖／朝天宮提供

北港朝天宮 環島

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