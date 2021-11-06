北港媽祖火車環島消災啟程 為太魯閣、城中城災難祈福

雲林縣北港朝天宮鑑於近來國內災難頻傳，決定展開台灣宗教史首創「媽祖悲心廣行慈悲列車環島祈福之旅」，北港媽祖今從嘉義火車站搭火車啟程，展開環島消災，將為太魯閣、城中城重大災難亡者超度，沿途將舉辦4場法會，為全國眾生度化祈福，今天首站抵達新北市板橋，再徒步平安遶境抵達中和福和宮駐駕，展開17天祈福之旅。

疫情未定，近來又接2連3發生重大災難事故，從花蓮太魯閣列車到高雄城中城大火，慘重災難震驚全國，人心惶惶，北港朝天宮年初舉辦大型水陸除疫大法會，更首開先河，恭迎媽祖搭火車環島祈福，創國內鐵路祈安先例。

「悲心廣行媽祖慈悲列車環島除災祈福之旅」今天清晨由朝天宮董事長蔡咏鍀恭迎媽祖出廟，聖駕隊伍數百人迎駕從嘉義火車站出發，一路北上展開17天列車祈福之旅。

首站抵達板橋火車站後，由聖駕車及陣頭隊伍沿著板橋徒步到中和，展開平安遶境。環島列車沿途結合友宮寺廟共為蒼生祈福，在中和福和宮、萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺駐駕舉辦4場大法會。

同時也將抵花蓮和仁車站停留，由法師率眾為今年太魯閣號及歷年列車事故往生者度化祝禱，灑淨祈保鐵路平安，高雄則也安排大法會為城中城罹難者超度，最後1天返回朝天宮再舉行水陸大法會，祈祐四時無災國泰民安。