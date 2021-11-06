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桃園海客文化藝術季 打卡熱點海螺館風華搶先體驗

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
親子一起參觀海螺館，現場還有攤位展出客家文物。圖／桃園市客家局提供
親子一起參觀海螺館，現場還有攤位展出客家文物。圖／桃園市客家局提供

2021海客文化藝術季今天在網美熱門打卡地景桃園市永安海螺文化體驗園區展開，今年系列活動包含Ha!漁村音樂節、海客社區嘉年華及海洋兒童劇場，現場還有許多在地農特產及文創攤位，也有集章及抽獎活動，吸引大小朋友參與這場文化盛宴。

活動還邀請曾入圍金曲獎最佳客語歌手蕭迦勒，在「Ha!漁村音樂節」領銜主唱，也邀請廣受小朋友歡迎的蘋果兒童劇團及如果兒童劇團，分別演出「龍宮奇緣」及「小熊愛地球」；還有小丑彥彥氣球秀讓現場歡笑聲不斷，另外開放預約即額滿的海廢手作體驗，讓小朋友們度過了一個充實的周末假期。

「海客社區嘉年華」現場由在地文化協會，及文創業者集結近30個攤位，用不同方式展現海洋客家文化的多元風貌，呈現有別以往的海客祭典。

客家事務局長黃傅淑香表示，今年海客文化藝術季在全新落成、純白且夢幻的海螺館前舉辦，聆聽著現場優美的歌曲和劇團的表演，是視覺和聽覺一大享受。永安海螺文化體驗園區預計今年12月正式開館營運，館內特展室可以體驗海洋客家文化，透過營造傳統海客聚落風情，帶民眾走入濱海客家庄；海螺館也提供餐飲服務，2樓觀景平台是看海、觀星、賞夕陽的絕佳地點。

黃傅淑香說，永安海螺文化體驗園區為桃園市4大客家新場館之一，也是2023年世界客家博覽會的副場館，目前桃園北區客家會館（八德）已於10月23日開幕，其他館舍也將陸續完工啟用，感謝桃園在地社區協會、里長及民眾的支持，歡迎大家一起來體驗新客家建築之美。

小朋友聽著工作人員解說濱海客庄傳統的捕魚方式。圖／桃園市客家局提供
小朋友聽著工作人員解說濱海客庄傳統的捕魚方式。圖／桃園市客家局提供
2021海客文化藝術季熱鬧登場。圖／桃園市客家局提供
2021海客文化藝術季熱鬧登場。圖／桃園市客家局提供
永安海螺文化體驗園區的純白海螺館，是熱門美拍打卡地景。圖／桃園市客家局提供
永安海螺文化體驗園區的純白海螺館，是熱門美拍打卡地景。圖／桃園市客家局提供

桃園 文創 客家文化

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