福建省政府在金門 7日將辦省史館史料展示揭牌

在台灣，很多人都知道南投的中興新村有一個台灣省政府，但很少人知道除了台灣省政府之外，在金門也有一個「福建省政府」。明天是金門和馬祖解嚴29週年紀念日，行政院金馬聯合服務中心將舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，邀請各界觀展瞭解台灣民主發展及地方自治演變過程。

金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，行政院金馬聯合服務中心辦公所在地為福建省政府原址（金城鎮民權路34號），因海峽兩岸都有福建省政府之歷史特殊性，在小三通時期，常見國人及大陸觀光客前來省府拍照、打卡，是著名的旅遊景點之一。

福建省政府自108年1月1日起終止業務後，行政院金馬聯合服務中心，在該中心主任，同時也是行政院政務委員的張景森指示下，積極進行福建省政府相關史料的整理。繼去年委託國立臺南大學撰擬完成《中華民國福建省政府志》一套機關志書後，今年更接續完成了史料展示的常設布展及網站建置，讓各地來的遊客及全體國人，都能藉由歷史檔案與文物的呈現，重溫省府史實及回顧金馬發展，也同時瞭解臺灣推動憲政民主的歷程。