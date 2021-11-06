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福建省政府在金門 7日將辦省史館史料展示揭牌

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
行政院金馬聯合服務中心將於明天舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，展示不少珍貴的史料。圖／金馬聯合服務中心提供
行政院金馬聯合服務中心將於明天舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，展示不少珍貴的史料。圖／金馬聯合服務中心提供

在台灣，很多人都知道南投的中興新村有一個台灣省政府，但很少人知道除了台灣省政府之外，在金門也有一個「福建省政府」。明天是金門和馬祖解嚴29週年紀念日，行政院金馬聯合服務中心將舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，邀請各界觀展瞭解台灣民主發展及地方自治演變過程。

金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，行政院金馬聯合服務中心辦公所在地為福建省政府原址（金城鎮民權路34號），因海峽兩岸都有福建省政府之歷史特殊性，在小三通時期，常見國人及大陸觀光客前來省府拍照、打卡，是著名的旅遊景點之一。

福建省政府自108年1月1日起終止業務後，行政院金馬聯合服務中心，在該中心主任，同時也是行政院政務委員的張景森指示下，積極進行福建省政府相關史料的整理。繼去年委託國立臺南大學撰擬完成《中華民國福建省政府志》一套機關志書後，今年更接續完成了史料展示的常設布展及網站建置，讓各地來的遊客及全體國人，都能藉由歷史檔案與文物的呈現，重溫省府史實及回顧金馬發展，也同時瞭解臺灣推動憲政民主的歷程。

「中華民國福建省政府史料展示」的展場位於行政院金馬聯合服務中心一樓大廳，展區分為「福建省政府的故事」、「重要檔案文物區」、「金門縣的發展」、「連江縣的發展」，也有多媒體互動區。目前史料展示網站已經上線，而展場也將於揭牌儀式結束後，自11月8日起正式開放民眾參觀。

行政院金馬聯合服務中心將於明天舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，歡迎民眾一起來重溫省府史實及回顧金馬發展。圖／金馬聯合服務中心提供
行政院金馬聯合服務中心將於明天舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，歡迎民眾一起來重溫省府史實及回顧金馬發展。圖／金馬聯合服務中心提供

福建 行政院 金門

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