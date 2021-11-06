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激省電信雙11！「台灣之星」重磅推絕版資費方案「最終回」，保證錯過不再有

聯合線上 / 陳綺芳

雙11購物節正如火如荼地開打，民眾買越多、省越多，而天天要用到的手機電信費，當然也要來省一波！小資族想換新機、想選擇更划算的資費方案，就一定要精打細算、抓緊時機把荷包君顧緊緊！

雙11購物節買越多、省越多，天天用到的手機電信費當然也要省一波。 圖/台灣之星提供
雙11購物節買越多、省越多，天天用到的手機電信費當然也要省一波。 圖/台灣之星提供

含淚告別！平易近人的絕版雙11資費方案「最終回」
在眾多的電信業者中，哪一家才「最給利」?台灣之星推出「電信雙11」至今已邁入第五年，延續以往4G吃到飽平價化的理念，打造平易近人的「全民5G」資費方案，讓消費者享受高品質的行動上網服務不用花大錢，但在5G建設成本高昂、各家資費抬升的氛圍下，台灣之星宣布今年電信雙11是限定資費銷售的「最後一次」，消費者錯過不再！

搭手機、搭購物金，都可以爽享優惠
為了迎向5G時代，台灣之星也重磅出擊，推出雙11限定的門號搭手機/購物金方案：想搭5G手機的消費者，申辦月租$799~$1,199資費方案，綁約36個月，可享4G不限速上網吃到飽，用到5G才付錢、每月最高只要加$200即享5G不限速上網吃到飽；多款最新推出的5G旗艦機款，如：iPhone13、SAMSUNG Z flip3 5G(8G/128GB)等最高現折$29,888，最低$0就能輕鬆入手。有網購習慣的消費者也可搭購物金，申辦月租$399~$599資費方案，綁約36個月，「買東西商城」購物金、家樂福購物金、Foodpanda美食金等通通翻倍送，最高再多拿$7,000。此外，為回饋歷年雙11用戶對台灣之星的支持，台灣之星祭出老客戶獨享的專屬續約優惠，要讓新朋友、老朋友都能趁這波檔期撿便宜、省到最高點。

台灣之星宣布今年電信雙11是限定資費銷售的「最後一次」，消費者錯過不再。 圖/台灣之星提供
台灣之星宣布今年電信雙11是限定資費銷售的「最後一次」，消費者錯過不再。 圖/台灣之星提供

電信融入電商思維，屢創瘋搶佳績
台灣之星網路門市自成立以來充分融入電商產業的營運思維，自2016年起即領先同業加入雙11購物節，掀起「電信雙11」風潮，引發市場高度關注。2017年首推「雙11一日限定，終身$188」方案，刷新電信史銷售紀錄，6萬門號在不到12小時內即全數售罄；往後每年皆屢創佳績，銷售紀錄年年打破天花板。2020年因應5G正式開台，台灣之星是首家在「電信雙11」推出5G資費方案的電信業者，開賣後官網瞬間湧入23萬人搶購，25分鐘內狂銷1萬門，單日銷售高達9萬門號，傲人成績見證消費者對台灣之星的肯定。

年年優化升級，5G表現已達國際水準
台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星透過年年升級、不斷優化的流程與系統，期望能持續提供消費者最佳的電信服務體驗。」隨著進入5G時代，台灣之星積極佈建網路、優化4G及5G基站，截至今年第三季，台灣之星5G表現數據獲第三方行動測速平台公布，在低延遲表現、影音體驗等均達到國際水準，預計年底將達成5G基站於六都市區涵蓋90%及6,000站5G訊號涵蓋範圍之目標。同時，為迎戰「電信雙11」，台灣之星導入全球市佔第一的AWS全雲端解決方案，全面提升系統乘載量，並動員超過500名行銷、技術、營運與客服團隊，期望給消費者最高品質的服務體驗。

鎖定官方直播，荒謬大師、購物天后同台合體
想掌握第一手優惠資訊?就千萬不可錯過官方直播！台灣之星將於11/8(一)晚上19：00於Facebook官方粉絲團透過直播正式揭曉今年雙11絕版資費方案及各式超殺優惠，邀請到有「荒謬大師」之稱的知名主持人沈玉琳及購物天后斯容同台合體，僅此一檔，敬請把握機會！

更多資訊請參閱>>
台灣之星官網：https://event.tstartel.com/CWS/Y21Double11.html
直播請鎖定台灣之星Facebook官方粉絲團：https://www.facebook.com/tstartel/

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