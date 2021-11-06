肩胛酸痛多日不知是心肌梗塞！2醫院聯手救他命

64歲林姓男子有洗腎、高血壓、糖尿病等慢性病，今年2月肩胛酸痛、睡不好，以為是勞累所致，直到胸悶加遽喘不過氣，向衛福部豐原醫院掛急診，發現為急性心肌梗塞，出現心臟衰竭，經院方快速聯絡，當晚轉進台中榮總加護病房，由心臟外科醫師吳詠斯接手，順利接受冠狀動脈繞道手術康復出院，如今接受復健，逐步能恢復日常生活機能，他在今天到台中榮總現身說法，並感謝兩家醫院聯手救命。

台中榮總長期以來與豐原醫院合作關係相當良好，今年更是注重與豐原醫院相互輔助、服務患者的範圍。豐原醫院肩負起豐原、東勢地區第一線警急狀處理，順利治療很多患者，尤其當患者病況嚴重，需要接受心臟手術，藉由與台中榮總心臟外科醫師團隊的合作，給予患者最適當的治療。

吳詠斯說，林姓病患在2月6日出現胸悶加遽，2月8日因喘不過氣向豐原醫院掛急診，經豐原醫院副院長曹承榮帶領的心導管團隊檢查後，發現有冠狀動脈狹窄合併急性心肌梗塞，且有心臟衰竭。

她指出，由於林先生有慢性疾病，狀況複雜，經緊急處理後，經過合作的快速聯絡管道，當天晚上轉入台中榮總加護病房，由她接手，2月10日接受冠狀動脈繞道手術，2月13日轉入普通病房，2月19日順利恢復出院，目前狀況穩定且逐步能恢復日常生活機能。