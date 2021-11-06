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台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊。圖／館方提供
台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊。圖／館方提供

台南市兒童科學館今天舉辦「科學童萌會~帕克愛探險活動」，要讓科學「不再是冷冰冰的公式，而是活潑好玩的遊戲」，現場有精彩科學、魔術表演、科學闖關體驗活動「科學種籽鋪」，讓學童們從遊戲體驗中學科學。

台南大內兒童科學館表示，「科學童萌會」系列活動透過親子的科學普及活動，認識生活科技、自然生態等啟發孩童對科學的興趣，要向下紮根，深化科學教育。

兒科館表示，「帕克愛探險活動」除有精彩科學展演、魔術表演更有科學闖關體驗活動「科學種籽鋪」，藉由不同攤位的闖關活動，自然生態、力學、天文及防疫相關知識，多種互動性科學闖關，完成挑戰獲得集章，滿8格後可兌換精美小禮；滿16格更可以參加抽獎活動，通通有獎，藉此吸引孩童積極參加挑戰，將科學融入生活。

開館時間周3至周日早上9點至下午5點，館內「帕克的奇幻科學特展」、「天上的星星攝影展」、「陸海空 昆蟲大集合」免費參觀，另有收費區域「親子科學遊戲區」，讓孩子在玩樂中學習科學，適合親子一同出遊。更多活動訊息及優惠內容見兒童科學館網站查詢https://tcsm.tn.edu.tw/index.aspx。

台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊。圖／館方提供
台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊。圖／館方提供
台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊。圖／館方提供
台南市兒童科學館開辦「科學童萌會」系列鼓勵親子同遊。圖／館方提供

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