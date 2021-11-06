明晚天氣顯著變化！ 下周一大幅降溫 恐冷到下周五

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天上午天氣仍較穩定，但是下午到晚間隨著微弱鋒面快速通過，東北風稍微增強，北部、東半部雲量會增多，也會有些局部短暫陣雨出現的機會。

溫度方面，因為東北風強度有限，因此還不會有明顯降溫的現象，中部南部基本上不受影響，仍維持多雲到晴，白天溫暖，夜晚清晨稍涼的天氣型態。

明天上午仍是受到東北風影響，北部、東半部維持多雲到陰有局部短暫陣雨天氣型態。溫度舒適到微涼，清晨低溫20-21度，白天高溫25-27度。中部、南部則是多雲到晴，清晨低溫21-22度，白天還是較為溫暖，高溫仍可達28-30度。

吳聖宇說，隨著華南雲雨區東移，周日下午到傍晚起中部以北、東北部、東部下雨的機會將會逐漸提高，降雨範圍也會慢慢擴大，南部、東南部雲量也將會增多，不過降雨機會仍偏低，不太會遇到下雨的情況。

他表示，要注意的是，明晚起東北季風將要大幅度增強，同時也會帶動冷空氣南下，溫度將會由北往南陸續下降，預期到了下周一各地就會感受到天氣跟溫度有明顯的改變。

吳聖宇說，下周一、周二受較強東北季風配合華南雲雨區東移影響，中部、北部、東半部為多雲或陰天有短暫陣雨天氣，北部、東北部降雨較明顯，降雨時間也較長，有可能一整天都是陰雨的天氣。

中部地區以及花東一帶則是短暫陣雨的型態，降雨為一陣一陣，範圍也比較局部，南部地區目前來看仍不太受到影響，還是可以維持多雲或可見陽光的天氣。

各地溫度明顯轉涼，北部、東北部白天高溫可能只剩下17-19度，夜晚清晨低溫更會降到14-16度間，中部地區以及花蓮白天高溫降到21-23度，夜晚清晨低溫16-18度，南部地區以及台東白天高溫降到24-27度，夜晚清晨低溫18-20度。

下周三到周五空氣轉乾，天氣可望好轉，西半部大部分地方為晴到多雲，東半部則仍有較多雲量，也還是有可能出現零星局部降雨。

他表示，天氣好轉之後就要留意輻射冷卻發生的機會，中北部空曠地區不排除會出現14度或以下低溫的可能性，日夜溫差明顯拉大，要等到13-14日冷空氣減弱，溫度才有上升的趨勢，不過有可能緊跟著又是下一波天氣的變化，未來一段時間跟溫度的變動都比較大，隨時注意最新的天氣預報資訊。