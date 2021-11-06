下周較強冷空氣報到！低溫探15度 這兩天高山仍有望降初雪

要變冷了。中央氣象局說，下周一較強冷空氣南下，最冷時間點在下周三晚間到下周四清晨，預計在東北季風等級，並未達到大陸冷氣團，北部低溫探15度。不過氣象局說，如果水氣有配合，下周一、周二北部高山還是有望降下今年入秋以來的初雪。

氣象預報員趙竑說，今天下半天鋒面通過，主要降雨以迎風面北部、東半部為主，有局部短暫陣雨，雲量增多明顯，但雨不會到那麼大，其他地方則是晴朗到多雲，注意午後山區有零星短暫陣雨。明天鋒面過後東北風增強，雨勢跟今天類似。此外，今明兩天受到鋒面通過影響，外島金馬地區留意局部霧或低雲。

趙竑說，下周一較強冷空氣南下，各地溫度明顯下降，加上華南雲雨區東移，全台雲量增多，北部、東北部降雨明顯，東部、中南部山區留意零星短暫雨，到下周三才會轉乾。下周三到下周五都屬於偏乾冷，水氣比下周一、二轉乾不少，轉為迎風面東部降雨為主，西半部就是乾冷。

溫度方面，趙竑說，下周冷空氣預估是東北季風等級，沒有到大陸冷氣團。下周一到五低溫不會相差太多，北部、東北部、東部低溫15到17度，中南部、台東18到20度。高溫部分，迎風面北部、東半部20度附近，中南部、台東因為晴朗穩定，日夜溫差大，下周三起高溫落在27到28度。

至於最冷時間點，趙竑說，在下周三晚間到下周四清晨，北部低溫下探15度，沿海空曠地區可能再低1到2度。

至於高山是否可望降雪，趙竑說，下雪要有溫度跟水氣配合，水氣比較多還是下周一、二，因此該時段北部3000公尺以上的高山，仍有望降下今年入秋以來的初雪。

針對為何原先預報接近大陸冷氣團等級，卻又修為東北季風，趙竑說，原本預計下周三轉乾後有輻射冷卻效應導致低溫，但因為比較靠近中低層水氣還在，雲量仍多，輻射冷卻就沒有那麼明顯，氣溫也不會到太低。