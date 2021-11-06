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嘉義縣「C肝村」全國高盛行區 審計室要求加強篩檢治療

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局以多元結盟策略減C肝，展開4級以上鄉鎮普篩及追蹤計畫。記者魯永明／翻攝
嘉義縣衛生局以多元結盟策略減C肝，展開4級以上鄉鎮普篩及追蹤計畫。記者魯永明／翻攝

嘉義衛生局長期篩檢資料分析，C肝陽性率14.4%，遠高於台灣4至5%，為消滅C肝，2016年啟動「十年C肝減半計畫」，嘉義縣審計室審核發現，部分陽性者未接受後續治療，現行可近性醫療服務減少，民雄及竹崎鄉Ｃ肝高風險區，但篩檢率反較全縣平均值低，要求檢討改善。

根據衛福部C肝辦公室資料，六腳、義竹、阿里山等7鄉鎮坐落C肝最高風險等級7級，屬高盛行率區，其中六腳及義竹鄉被稱「C肝村」；衛生局以多元結盟策略減C肝，獲嘉義長庚、肝基會、扶輪社等支持，去年展開4級以上鄉鎮普篩及追蹤計畫。

審計室說，嘉縣30歲以上人口36萬3142人，已接受C肝篩檢14萬8952人 (篩檢率41.02%），篩檢陽性者2萬1266人 (陽性率14.28%），其中1萬1309人接受治療 (治療率53.18%），參與治療率逾五成。

審計室指出，部分陽性者未接受後續診斷治療，現行可近性醫療服務減少，宜探究個案未複檢癥結原因，積極協助就醫，結合長照交通接送服務，或四癌篩檢「快速通關門診」方式，營造診斷與治療友善環境，提高陽性個案就醫意願。部分C肝炎篩檢結果陽性者雖已就醫，但看診醫師非腸胃科專科醫師，未能進行藥物治療；民雄及竹崎鄉Ｃ肝高風險區，但篩檢率反較全縣平均值低。

衛生局說，「十年C肝減半計畫」，由發生率高的鄉鎮優先辦理，連結民間資源提供免費篩檢及可近性醫療，與嘉縣市區域醫院合作，陸續在8鄉鎮衛生所開「C肝外展門診」，讓民眾享有地方診所的收費，大醫院品質服務，努力朝消滅C肝目標邁進。

分析嘉縣縣C肝資料庫今年2月與8月相比，整體篩檢率42.82%提升1.8%，陽性率14. 06%下降0.22%，治療率55.15上升2.01%，成 效顯著提升。民雄及竹崎鄉篩檢及治療率也提升，陽性率下降。

C肝 衛生局 嘉義

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