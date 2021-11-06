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台鐵全新自強號年底上線！車勤員找華航訓練堪比空服員

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為增加服務品質，台鐵請華航來教商務艙服務。圖／台鐵提供
為增加服務品質，台鐵請華航來教商務艙服務。圖／台鐵提供

台鐵全新城際列車（自強號）EMU3000型估年底全線營運。台鐵局說，已添加生力軍，新的車勤服務員日前完成訓練課程，這次特別請中華航空提供商務艙旅客訓練課程，進行空姐空少級的標竿學習，把客機座艙服務精神，轉移至台鐵新車的服務上。

台鐵說，為提升EMU3000自強號車勤服務，特別全新招募車勤服務員，這批具備大學以上學歷及英、日語能力的生力軍，日前已完成台鐵職前訓練課程，包括旅客接待、車上播音、AED 操作、餐點服務、美姿美儀、以及車廂疏散訓練及實作演練，現正準備進行實務學習。

因應新車有商務車廂，台鐵局說，特別委請華航提供商務艙旅客服務訓練學程，主打「新服務、新軌跡」，透過從心出發的理念，提供五星級全新商務車廂服務，就學員服裝儀容、服務態度、旅客引導、溝通技巧等各面向，進行空姐空少級的標竿學習，把客機座艙服務精神，轉移至台鐵新車的服務上。

台鐵說，EMU3000型自強號預計於今年年底正式上線營運，歡迎旅客搭乘，體驗台鐵全新的城際運輸服務。

為增加服務品質，台鐵請華航來教商務艙服務。圖／台鐵提供
為增加服務品質，台鐵請華航來教商務艙服務。圖／台鐵提供
為增加服務品質，台鐵請華航來教商務艙服務。圖／台鐵提供
為增加服務品質，台鐵請華航來教商務艙服務。圖／台鐵提供
台鐵EMU3000型列車估年底上線營運。聯合報系資料照
台鐵EMU3000型列車估年底上線營運。聯合報系資料照

台鐵 自強號

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