女星來台隔離房內快悶瘋 用A4紙遮重點拍出性感照

女星白靈今年再受邀請擔任台灣金馬獎頒獎嘉賓，而她已於11月3日抵埗台灣並接受隔離，由首日起她已在個人Instagram上分享的隔離生活，看得出來一向不受束縛的她在酒店快要悶瘋。

白靈已連續3日在Instagram分享近乎全裸的照片，首日發布全裸浸在浴缸裡浸浴的照片，以A4白紙遮着半張臉。第2日就全裸坐在床上，以A4白紙巧妙地遮着三點重要部位，寫下「懵懵懂懂的我剛醒在我的隔離卧室」，再上傳一張半全裸躺在梳化上的背面照，講到「感到非常累，不知道為甚麼，感覺不太好。」

直到今天第3日，白靈繼續上傳半褸照，不過今次則是一次過分享6張不同角度的照片，寫下「心情不好，完全感到很差，不能集中又感到很累，感到傷感及焦慮，只是上午11時18分，我有甚麼可以做？度日如年，剛剛第三天隔離，我的天，我該怎麼辦？」看起來隔離生活令白靈相當痛苦。

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文章授權轉載自《香港01》