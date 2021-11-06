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入秋最強冷空氣下周一起南下 吳德榮：最低溫探至12度

入秋最強冷空氣下周一起南下 吳德榮：先濕冷轉晴冷

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
入秋最強冷空氣下周一起南下，下周三、周四乾冷空氣籠罩。本報資料照片
入秋最強冷空氣下周一起南下，下周三、周四乾冷空氣籠罩。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。今天北部20至28度，中部21至32度；南部21至32度，東部20至31度。

他表示，入秋最強冷空氣下周一起南下，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；下周二逐漸轉乾；平地最低氣溫將降至13、14度左右。

吳德榮說，下周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚很冷；清晨冷空氣與夜間輻射冷卻加成，平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波大陸冷氣團有不確定性，需持續觀察。

下周五白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，各地晴朗穩定；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。

吳德榮說， 由於此波冷空氣與水氣在時機上配合不佳，下周二3500公尺以上高山或可觀察到霧淞、霰等現象，降雪就可遇不可求，機率比較偏低。

吳德榮 冷氣團 氣象局

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