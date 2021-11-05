臺文館出版「文協一百點」 走讀台灣地景必備

今年適逢台灣文化協會成立100周年，文化部舉辦一系列文協百年紀念活動，「文協一百點：臺灣真有力地景指南」今舉行新書發表會，由國立台灣文學館策劃，精挑100個地景，挖掘最有意義的100篇故事，搭配近200張珍貴歷史圖片，再現當年文協人展開文化啟蒙運動的傳奇，不論是閱讀、走讀、設計教案，都是必備良書，未來更將有線上版可供數位打卡。

文化部長李永得表示，「文協一百點：臺灣真有力地景指南」最早由歷史學者戴寶村、鄭政誠提出構想，希望用當年100個文協前輩在全台各地推動啟蒙活動的地點為引，述說當年發生在這些地點的故事，藉以留下當年文協的圖像，並告訴大眾當年文協前輩的理念。

李永得說，希望這本書能成為暢銷書，讓大家更為認識文協，也記得每年的10月17日是台灣文化日，文化部也將與教育部合作，規畫讓學生有機會走訪各縣市文協景點，透過走讀，理解當年文協前輩所發動的台灣文化啟蒙運動如何影響之後的百年，「進而思考這一代的我們，要如何才能影響下一個一百年」。

東華大學華文文學系教授楊翠則讚許「文協一百點」3位年輕作者江昺崙、林運鴻、張怡寧。她表示，新世代的投入，用他們的研究跟大眾連結是很感動的事;蔣渭水文化基金會秘書長蔣朝根也說，這本書讓文協地景由學術性變成生活化，「若是這本書早點出現，也許某些地景至今仍能存在」。

台文館館長蘇碩斌則說，百年前的文協並非少數人的事，文協人的夢想真的落實到全台灣，這本書就有一百個案例可以證明，而「文協一百點」講的不單是地景，更以人的視角與寫作技巧串連出文協活動，目標不只是打進各級學校，也希望能成為暢銷書。

全書100景點，遍布北中南東各地，有人情故事、歷史圖像、地景資訊，另附QR Code連上手機地圖。文化部表示，目前仍在研發線上版本，未來將可提供數位護照打卡功能。