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亞洲生技大展回歸展出至本月七日 聚焦疫情下生醫發展

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台鹽生技在生技展推出許多特價組合。記者李樹人／攝影
台鹽生技在生技展推出許多特價組合。記者李樹人／攝影

亞洲生技大展在疫情稍歇中回歸展出，今年主題持續聚焦疫情之下的生醫發展趨勢。民眾除了可久違地走出家門看展外，還能使用振興券搶購或得獎醫美或保健產品，還能搶先體驗許多大企業的健康管理新祕密武器。

今年生技大展，許多生技公司都爭搶振興券商機。例如台鹽生技就集結多項獲獎產品，並發表重量級保養品「綠迷雅-金彈潤系列」，也帶來榮獲法國美妝大賞、Monde Selection國際品質評鑑獎的綠迷雅緊緻抗皺及保濕活潤系列；還有蟬聯國內外品質大獎的關鍵錠PLUS、「保健3寶（十益菌、維他命B、C）」。

且為回饋消費者，活動現場推出多款特價選品組合，如國民愛用的明星保健食品任選三件7折優惠、保健3寶禮盒超值溫馨價300元!「百元好物專區」則提供台鹽優質面膜、親膚清潔商品、鹽山咖啡。並推出「振興5倍，臺鹽再加倍」，憑3,000元振興券買5,000元原價商品再加贈1000元折價券、5000元振興券買8500元原價商品再加贈1500元折價券。

此外，台塑生醫首推「遠距居家智慧運動管理系統」服務也是今年生技展的亮點。台塑生醫研發高工師陳政緯說，這是結合長庚大學物理治療學系團隊、鴻海智慧健康照護系統（iHCTV）、及Wondercise運動平台的居家健康管理系統。

民眾到現場就可體驗，只要三分鐘就能透過鏡頭捕捉面部的微血管及血流量等，即時測量心率並推算心率變異數值，評估出個人身體活力年齡、身體能量、壓力值、及放鬆力等數值，並即時推算最合適的運動心率範圍。

之後就可導入長庚大學物理治療學系教授王鐘賢開發的運動推論引擎，依據心肺、肌力、柔軟、敏捷、平衡五大指標，制定個人化運動處方簽，體驗線上線下智慧化健身模式。

今年生技展的主題持續聚焦疫情之下的生醫發展趨勢，許多疫苗大廠也參與展出。國光生技法務長兼發言人潘飛說，國光目前除積極投入流感疫苗的生產，接下來也將部署加強新冠病毒疫苗的代工生產；希望能讓台灣儘早成為疫苗的代工生產重要據點。不僅攸關台灣的疫苗產業，也對後疫情時代，國內疫苗供應要進入常態化的必要部署。

亞洲生技大展實體展期到至11月7日，在台北南港展覽館二館展出。

國光目前除積極投入流感疫苗的生產，接下來也將部署加強新冠病毒疫苗的代工生產。記者李樹人／攝影
國光目前除積極投入流感疫苗的生產，接下來也將部署加強新冠病毒疫苗的代工生產。記者李樹人／攝影
台鹽生技在生技展推出許多特價組合。記者李樹人／攝影
台鹽生技在生技展推出許多特價組合。記者李樹人／攝影

生技 流感疫苗 疫情

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