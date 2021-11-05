快訊

北市8日起12家醫院開設莫德納第二劑疫苗門診 可預約名單曝

衛福部次長石崇良稱「萬華是防疫破口」 遭控假訊息下場出爐

晚上也能參觀科博館！網友驚問：「展品會動起來嗎？」

撰文 / 陳怡雯

科博館在「臺灣科學節TSF」期間，推出四晚免費夜遊科博館的活動。 圖／臺中科博館提供
科博館在「臺灣科學節TSF」期間，推出四晚免費夜遊科博館的活動。 圖／臺中科博館提供

臺中科博館是許多人從小去到大的回憶，在Facebook和Google累積了3萬多則評論，科博館近日整理了一篇《科博館的N種使用方法》，公開網友們的超爆笑參觀心得，並且邀請粉絲即日起至11/16(二)，在貼文下方附圖留言，就有機會抽中AirPods。

恐龍成臺灣人世代回憶

網友們對科博館的第一印象就是園區超大、冷氣超強，還有個科博館麥當勞薯條特別好吃的都市傳說，網友表示，因為科博館的參觀人潮眾多，所以幾乎都能拿到現炸的。

留言區中討論聲量最高的恐龍，網友笑稱科博館就是「被恐龍嚇哭的小孩長大後，帶小小孩來被恐龍嚇哭的奇妙場所」，引起眾多已為人父母的粉絲共鳴，大讚恐龍真的是臺灣人童年的共同回憶。

貼文中還分享了大王魷魚、太空劇場、科學中心等經典展區的評論，紛紛喚起民眾回憶，也在留言區中上傳自己造訪科博館的照片與感想，踴躍參與抽獎。

網友稱科博館的恐龍，可說是臺灣人共同的童年記憶。 圖／臺中科博館提供
網友稱科博館的恐龍，可說是臺灣人共同的童年記憶。 圖／臺中科博館提供

夜遊科博館　打卡送科學魷魚絲

教育部與科技部共同舉辦，包含科博館在內的五大館所承辦的第二屆「臺灣科學節TSF」，自11/6(六)到11/14(日)開跑，科博館特別推出「夜科學」夜間限定活動，民眾在11月5、6、12、13日的 17:00-21:00，可免費參觀展示場1樓。

上述四個晚上，只要18:00在西屯路廣場-人類文化廳入口處，與科學節霓虹燈啄木鳥logo合影，上傳至個人FB或IG，「打卡」科博館，於人類文化廳入口服務台詢問服務人員，即可獲得1包科學魷魚絲（每家庭限領1包，數量有限、送完為止）。

「科學有意思」的諧音延伸出這款「科學魷魚絲」限定贈品，網友大讚超有梗。 圖／臺中科博館提供
「科學有意思」的諧音延伸出這款「科學魷魚絲」限定贈品，網友大讚超有梗。 圖／臺中科博館提供

想了解更多活動訊息，請上活動官網

相關新聞

連兩期電費飆1萬3！她嘆「是去年兩倍」 網一排苦喊：我也是

許多人都會注意平時的用電習慣，避免一不注意電費就不知不覺飆升。近日有位女網友就透露，她8月和10月收到的電費帳單都超過1萬3千元，比去年同期整整多了一倍，但請水電師傅檢查和打到台電詢問，回應都是一切正常，讓她相當納悶，貼文意外引起熱議。

取貨老是卡？他見超商貼「領包裹新公告」 網讚：真的快很多

各家超商都有提供包裹配送服務，方便民眾隨時寄件與取貨，但隨著網路購物人數增加，為店員增加了不少工作量。而近期有民眾就發現，部分超商陸續改成「自助取貨」，減去店員找貨時間。話題曝光後，許多網友分享經驗，直呼「結帳更快了」，但也有不少人憂心存有風險。

四物、薑母鴨並非人人可吃 藥師點名三高患者風險最高

「冬令進補，來年打虎」入冬進補幾乎是台灣人的習俗，最常吃薑母鴨、藥燉排骨、四物湯、十全大補湯等補品，開業藥師林宸汝表示，...

亞洲生技大展回歸展出至本月七日 聚焦疫情下生醫發展

亞洲生技大展在疫情稍歇中回歸展出，今年主題持續聚焦疫情之下的生醫發展趨勢。民眾除了可久違地走出家門看展外，還能使用振興券...

萬金石馬拉松熱身金山路跑 免費報名豐富完賽禮CP值高

為迎接2021新北市萬金石馬拉松賽，並且讓北海岸在地民眾也能參與路跑運動，金山區公所在萬金石馬拉松前一日11月20日辦「...

元旦連假離島航班提供逾7萬座位 下周三上午9時開賣

明年元旦有三天連假。交通部民用航空局今天宣布，假期疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供790架次，計7萬1688...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。