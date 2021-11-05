晚上也能參觀科博館！網友驚問：「展品會動起來嗎？」
臺中科博館是許多人從小去到大的回憶，在Facebook和Google累積了3萬多則評論，科博館近日整理了一篇《科博館的N種使用方法》，公開網友們的超爆笑參觀心得，並且邀請粉絲即日起至11/16(二)，在貼文下方附圖留言，就有機會抽中AirPods。
恐龍成臺灣人世代回憶
網友們對科博館的第一印象就是園區超大、冷氣超強，還有個科博館麥當勞薯條特別好吃的都市傳說，網友表示，因為科博館的參觀人潮眾多，所以幾乎都能拿到現炸的。
留言區中討論聲量最高的恐龍，網友笑稱科博館就是「被恐龍嚇哭的小孩長大後，帶小小孩來被恐龍嚇哭的奇妙場所」，引起眾多已為人父母的粉絲共鳴，大讚恐龍真的是臺灣人童年的共同回憶。
貼文中還分享了大王魷魚、太空劇場、科學中心等經典展區的評論，紛紛喚起民眾回憶，也在留言區中上傳自己造訪科博館的照片與感想，踴躍參與抽獎。
夜遊科博館 打卡送科學魷魚絲
教育部與科技部共同舉辦，包含科博館在內的五大館所承辦的第二屆「臺灣科學節TSF」，自11/6(六)到11/14(日)開跑，科博館特別推出「夜科學」夜間限定活動，民眾在11月5、6、12、13日的 17:00-21:00，可免費參觀展示場1樓。
上述四個晚上，只要18:00在西屯路廣場-人類文化廳入口處，與科學節霓虹燈啄木鳥logo合影，上傳至個人FB或IG，「打卡」科博館，於人類文化廳入口服務台詢問服務人員，即可獲得1包科學魷魚絲（每家庭限領1包，數量有限、送完為止）。
想了解更多活動訊息，請上活動官網
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