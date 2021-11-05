連兩期電費飆1萬3！她嘆「是去年兩倍」 網一排苦喊：我也是

許多人都會注意平時的用電習慣，避免一不注意電費就不知不覺飆升。近日有位女網友就透露，她8月和10月收到的電費帳單都超過1萬3千元，比去年同期整整多了一倍，但請水電師傅檢查和打到台電詢問，回應都是一切正常，讓她相當納悶，貼文意外引起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，貼出自己8月和10月的電費帳單，其中，8月份電費金額為13847元，10月份的則是13884元。她指出，由於連續兩期的電費都高達1萬3千元，她先是找了水電師傅來確認家中狀況，但檢查結果並無異常，隨後她又致電台電，對方回應電表一切正常。

原PO貼出自己的兩期電費帳單。圖擷自 facebook

然而，讓原PO感到納悶的是，與去年同期相比，一年前的電費只有6千多元，也就是今年的費用直接變成兩倍，讓她無奈直呼「到底是什麼原因？」沒想到隨後釣出大批網友也苦喊道「我家也破萬，去年同期也是沒那麼多」、「我也比去年期的翻倍，嚇死我了」、「朋友開店也是，上期電費1萬8，這期直接3萬多」、「原來不是只有我覺得變貴」、「這個月電費暴漲+1，繳完快昏倒」。

許多人則提醒應優先檢查用電量，留言「先看用電度數吧，度數跟去年同期如果接近，就代表電價變高或計價區間調整」、「要看度數啦，電費是採累進制，度數越高電價就越貴」；其餘網友則認為電費增加，原因可能和疫情或老舊電器有關，推測道「在家時間變久了吧，生活型態有改變那增加是應該的」、「檢視一下電器使用多久了，大型家電用久了會磨耗，效能也會變差」、「有些電器會因為老舊而變成吃電怪物」。