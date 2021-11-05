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家中購物袋多到爆有解了！雲林首創與全聯合作設回收箱

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影

近年來購物環保手提袋「氾濫成災」，不少家庭大量堆積反而成為家庭最大「環保隱憂」，想丟捨不得，不丟愈積愈多，讓家庭主婦超傷腦，雲林縣環保局今天率先與全聯超商合作，選定較具規模門市試辦「袋袋相傳回收站」，成效極佳，既環保又為家戶解決生活難題。

雲林縣環保局長張喬維表示，近年來贈送環保手提袋蔚為風潮，從紙、塑膠、布的包裝手提袋，琳瑯滿目，一般人習慣都會收集在家作為購物袋之用，但因數量太多，反而成為家庭「環保隱憂」，不少家庭為收存手提袋備感困擾。

為讓手提袋落實於環保，環保局最近與全聯超商協商，由縣府選定20家較具規模的門市，廣設二手袋回收站，讓家中不使用的各類手提袋，放在全聯門市的回收箱，讓需要的人隨時可取用。

縣長張麗善今天感謝全聯超市的配合，她說，「袋袋相傳回收站」所使用的回收箱，是委由口湖鄉清潔隊成立的「雲山澗木工坊」回收各種廢木材改製而成的，為確保二手袋使用安全，環保局更有專人進行整理、消毒，再供民眾取用，讓每只二手袋使用壽命達到最大效益。

張麗善說，塑膠袋占垃圾量約4成，若能普設回收站循環使用，減塑效益必佳，將來縣府不排除祭出獎勵制度，鼓勵更多人響應「袋袋相傳」把家中二手袋送來回收使用。

環保局說，經第1階段實驗，以打孔機作標記，發現不少手提袋回流重複使用的次數可達3次以上，顯見民眾具環保觀念，二手袋回收箱的設置更可增加方便性，大大提升減塑效能。

民眾認為，二手袋回收站是很好的環保政策，可方便購物，也可解決家中堆積如山的手提袋。

雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影
雲林縣率先推動在全聯門市設置「二手袋回收箱」，方便民眾購物使用，達到減塑環保目標。記者蔡維斌／攝影

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