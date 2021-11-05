取貨老是卡？他見超商貼「領包裹新公告」 網讚：真的快很多

各家超商都有提供包裹配送服務，方便民眾隨時寄件與取貨，但隨著網路購物人數增加，為店員增加了不少工作量。而近期有民眾就發現，部分超商陸續改成「自助取貨」，減去店員找貨時間。話題曝光後，許多已經體驗過的網友留言分享經驗，紛紛直呼「結帳更快了」，但也有不少人憂心存有風險。

一名網友在PTT發文表示，他發現最近自家附近的萊爾富和OK超商門市，都正式公告「本門市採取自助取貨」，雖然不是每間都採取同樣的做法，但他認為這項改變相當不錯，能有效節省顧客和店家的時間，避免許多人排隊結帳時，常常因為有人要取貨而耽誤許久。

文章曝光後，許多網友也回應「自己找真的比較快，店員找有時候後面會大排長龍很抱歉」、「我家這邊也自助取貨了，節省店員結帳和找貨時間還不錯，而且有拉動線，不會讓人拿了就跑」、「我覺得很好啊，甚至連末三碼都用印的，超清楚」、「自己找真的快很多」、「我家附近的有另外貼遮掉中間字的姓名和後三碼的紙條，再照數字分別排列，找貨超方便快速」。

不過也有人對自助取貨抱有疑慮，包含擔心包裹不見責任歸屬、有客人亂摔自己包裹等，留言「自助有點可怕，那些拿貨的人都不知道怎麼摔自己包裹」、「感覺自助有風險，可能被別人挾帶偷走，或是包裹被亂丟」；還有人分享「之前找我的貨找到一半，幫後面好幾個老人家找，店員寧可滑手機，然後讓一群人在那邊塞車，所以之後拒絕再去了」。