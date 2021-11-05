萬金石馬拉松熱身金山路跑 免費報名豐富完賽禮CP值高

為迎接2021新北市萬金石馬拉松賽，並且讓北海岸在地民眾也能參與路跑運動，金山區公所在萬金石馬拉松前一日11月20日辦「我金山我驕傲」路跑，免費報名加上豐富的完賽禮，也為萬金石馬拉松揭開序幕。

金山區長廖武輝表示，萬金石國際馬拉松是長距離的專業路跑賽事，為讓北海岸在地民眾也能一同參與路跑運動，在馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的健走路跑，活動選在萬金石馬拉松32至35公里的路段，此路段將會行經金山區磺清路段磺清大橋，為金山區著名景點之一，有號稱會跳舞的波浪大道，也是吸引遊客拍照打卡著名景點。

廖武輝說，今年5月金山區公所在磺清大橋增設光影投射打造新地標，平常僅於每周末假日夜晚整點啟動投射字樣「我金山我驕傲」搭配輕柔音樂，成為晚間運動拍照打卡的景點。11月13日至20日連續8天晚間6至9點投射「萬金石馬拉松」。

廖武輝指出，雖然健走路跑活動免費，但該有的活動識別布、完賽獎牌、完賽證明等一項都不少，完賽禮還有「我金山我驕傲」聯名口罩、可樂、運動毛巾和水壺，以及金山特製的甘藷牛軋糖。完賽獎牌以燭台雙嶼簍空設計及充滿動態感的海浪，讓人第一時間聯想景色宜人的海岸與路跑歡樂，而織帶設計以金山盛產杜鵑花元素大力行銷金山特色。

本活動自開放報名都是瞬間秒殺額滿，為能讓更多在地民眾參與活動，將於11月8日至16日上午9時至12時、下午1時至5時，開放100位名額於金山區公所3樓受理臨櫃現場報名，100名額滿為止，同時也受理已報名的民眾提前報到領取活動號碼布，減少活動當日報到排隊人潮。