金音創作獎即將頒發 網友都在討論這位入圍者！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩週「金音獎」話題的網路聲量表現，帶您了解22個金音獎項中最受矚目的五大獎項，以及網友熱議的金音獎八大入圍者有哪些。

第12屆金音創作獎頒獎典禮將在11月6日於高雄流行音樂中心舉行，日前也在10月7日公布入圍名單，並揭曉本屆評審團主席為阿爆（阿仍仍），更讓本次金音獎備受網友期待。

「最佳專輯」競爭激烈，「特別貢獻獎」得獎者獲網友肯定

在眾多金音獎的獎項中，以「最佳專輯獎」最受到大眾矚目，同時評審團主席阿爆也表示今年的競爭相當激烈，而其中「最佳專輯獎」呼聲很高的「ØZI」入圍，讓不少網友開心表示「入圍就是肯定」、「好讚好恭喜」等留言。

金音創作獎5大獎項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，「特別貢獻獎」也備受網友討論，因每屆的得獎者都是直接公佈，也讓此獎項引起許多關注，而今年的獎項是由唱片職人「吳武璋」獲得，評審團表示，吳武璋在台灣音樂產業耕耘逾三十年，並打造了第一座誠品音樂館，持續為台灣樂迷及音樂人灌注多元類型的音樂養分，是台灣獨立音樂場景不可或缺的存在，而除了不少藝人及作家紛紛發文祝賀外，有網友也大讚「武璋獲獎，當之無愧」、「實至名歸」。

「ØZI」新廣告搞笑吸睛 「大嘻哈時代」令入圍者備受關注

接著，在金音獎眾多入圍者中，活動滿檔的「ØZI」備受網友討論，除了有許多演唱會的活動外，近期也搭檔「比莉姐」推出新廣告，讓不少粉絲直呼可愛。除此之外，台語搖滾樂團「拍謝少年」，因前立委陳柏惟發起的「台灣民主轉骨湯」音樂晚會，而受到關注，有民眾表示「我愛拍謝我驕傲」，認同該團提倡的民主理念。

網友熱議8位金音創作獎入圍者網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「wannasleep」、「熊仔」及「Leo王」除了入圍金音獎而備受討論外，也因嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」受到關注，其中「wannasleep」因用詞優美且富含詩意，深受不少網友喜愛，有民眾就大讚「wannasleep太優秀了！把我心目中的冠軍頒給你」、「wannasleep的歌真的很有意義欸，每首歌都是每次聽都有新的領悟」。

另外，身為嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」評審的「熊仔」及「Leo王」也因入圍金音獎，在節目上的表現再次受到網友討論，如「熊仔」因蛋堡在節目中演唱「踩.腳.踏.車」時，做了騎腳踏車的動作，而被做成迷因影片，讓不少民眾幽默表示「踩得很辛苦耶」、「恭喜熊仔自行車比賽冠軍」；「Leo王」則是因在節目上表情及姿勢豐富，引發不少笑點，有許多網友看完表示「看了大嘻哈後很喜歡Leo王，靦腆可愛」、「Leo王當評審太帥了」。

即將頒發的金音獎，隨著評審、入圍者及主持人的公布，也讓大家越來越期待，11月6日不妨觀看網路直播，一起看看最終誰會得獎吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》