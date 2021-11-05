曾為台發聲 馬偕醫院助友邦聖文森強化醫療應變

友邦聖文森國曾多次為台灣發聲，但近年飽受天災與傳染病威脅，台灣與聖文森簽署協議，為期4年將由馬偕醫院協助建立醫療機構及社區公衛醫療應變能力。

馬偕醫院今天發布新聞稿指出，11月2日由駐聖文森國大使藍夏禮與聖國衛生部長普林斯（St. ClairPrince），代表簽署「聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫」協議，將藉助馬偕醫院緊急醫療應變的豐富經驗協助提升聖文森的公衛醫療應變能力。

馬偕醫院指出，聖文森目前僅有5間二、三級醫療機構設有急診，且嚴重面臨到院前緊急救護系統，包括救護技術人員、救護車數量不足等問題，也缺乏有效調度系統，影響病人後送時效性的黃金搶救時間，加上緊急災難應變人員缺乏實際演練，造成緊急醫療體系乏弱，因而向台灣提出協助的需求。

馬偕醫院表示，過去曾於2018年至2020年投入聖文森國「糖尿病防治能力建構計畫」，成效良好獲得聖國認同。聖文森前衛生部長也曾於世界衛生大會（WHA）多次為台灣發聲，藉由醫療實力替外交任務做出非常正向與緊密的連結。

馬偕醫院基於長期支持政府及外交部協助友邦國際醫療的精神，接下為期4年的「聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫」，計畫將針對「緊急醫療」與「傳染性疾病」進行深化與加強。

馬偕醫院指出，同時參考世界衛生組織（WHO）建議的災後復原最低技術標準及建議，結合馬偕豐富且多元的緊急醫療與傳染性疾病防治經驗及專業，自政策規劃、人才培育、醫療機構功能提升與強化社區公衛醫療緊急事件應變意識等面向，協助強化聖國公衛醫療應變體系。

馬偕醫院表示，透過專業分工與各項資源整合的寶貴經驗，讓聖國除了具備相關政策與規劃的書面資料外，更能開始發展完整的應變團隊，因應實務上操作與建置。另一方面也將投入傳染病防治、診斷的各項工作與宣導策略，強化聖文森的公衛系統。