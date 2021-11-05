元旦連假離島航班提供逾7萬座位 下周三上午9時開賣

明年元旦有三天連假。交通部民用航空局今天宣布，假期疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供790架次，計7萬1688個座位數，並自11月10日下周三上午9時起開放訂位。

民航局說，明年元旦假期自12月31日（周五）至明年1月2日（周日）有三天連假，規畫，12月30日（周四）至明年1月3日（周一）為航空疏運期，共計五天。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線458架次、3萬6742個座位數；金門航線242架次、2萬8736個座位數；馬祖航線90架次、6210個座位數；上述三離島航線共計提供790架次、7萬1688個座位數，已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，該次元旦連假，於尖峰時段12月30日至1月1日台灣出發往離島方向，以及1月1日至1月3日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局表示，指揮中心自10月20日起停止辦理離島航線旅客篩檢作業，旅客仍須於報到前填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」。搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢（公費）。

民航局說，為加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒。另自10月19日起，航空站已開放飲食，國際線入境旅客則應嚴格分流管制，循指定動線區域離開航空站，不得在站內飲食，請各位搭機旅客務必配合，共同維護我國防疫安全。